PRIMERO DE MAYO
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Andueza alerta del riesgo para los derechos laborales y critica las exigencias de euskera en las OPE en Euskadi

BILBAO, 01/05/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, junto al portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y diputado por Bizkaia, Patxi López, este viernes en la manifestación del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, que han convocado las centrales sindicales UGT y CCOO.-EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, junto al portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y diputado por Bizkaia, Patxi López. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lan eskubideak arriskuan daudela ohartarazi du Anduezak, eta Euskadiko LEPetan euskara eskakizunak kritikatu ditu
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EITB

Última actualización

El líder del PSE-EE afirma que los trabajadores están amenazados por la derecha, las guerras internacionales y las políticas de PNV y EH Bildu en el empleo público.

PSE EE Eneko Andueza Día Internacional de los Trabajadores Economía

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