El secretario general de ELA pide al lehendakari "una posición clara" en relación a un salario mínimo propio
Mitxel Lakuntza se muestra dispuesto a seguir "interpelando y presionando a la patronal" para que se establezca un salario mínimo propio de 1500 euros. Además de defender los derechos sociales, el secretario general del sindicato ELA reivindica también el derecho a vivir y trabajar en euskera.
El secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, ha subrayado que en Euskal Herria se debería decidir "aquí mismo" el salario mínimo, y ha pedido una posición clara al lehendakari, Imanol Pradales, en la entrevista realizada este sábado en el programa Goiz Kronika de Euskadi Irratia, en la que ha dirigido sus críticas al Gobierno Vasco y a la patronal en torno a la mesa de diálogo social.
"La inmensa mayoría de la sociedad vasca comparte el llamamiento a establecer un salario mínimo propio de 1500 euros, y tenemos el compromiso de seguir con esta lucha", ha subrayado Lakuntza, quien considera que el lehendakari debería apostar por un salario mínimo interprofesional propio y presionar a Confebask para sentarse a negociar.
El secretario general del sindicato ELA ha explicado que en estos momentos no hay ninguna relación con Confebask. "Lamentablemente, es evidente que no tienen intención de sentarse con nosotros. Nos lo han dicho en cuatro ocasiones que ya no quieren nada con nosotros", ha asegurado.
En este contexto, considera que la patronal vasca está "cada vez más alejada" de la sociedad vasca, no solo en relación a un salario mínimo propio, sino también en un contexto intergeneracional: "Es evidente la posición de Confebask, que siempre prioriza los intereses económicos".
Además de defender los derechos sociales, Lakuntza ha reivindicado el derecho a vivir y trabajar en euskera. En este sentido, se ha mostrado muy preocupado por el debate entre los parlamentarios vascos.
"Hay agentes a favor de la normalización del euskera y hay otros que no quieren su normalización. En este caso, Eneko Andueza y el PSE-EE están entre esos agentes que no quieren la normalización del euskera ", ha asegurado Lakuntza.
El próximo sábado, los sindicatos ELA, LAB y STEILAS han organizado una movilización para reivindicar una Euskal Herria euskaldun.
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