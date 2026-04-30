La dirección de Volkswagen Navarra anuncia que podría necesitar entre 500 y 1000 empleados a partir de 2027

El Secretariado del Comité de Empresa de Volkswagen Navarra (UGT y CC. OO.) ha mantenido este jueves una reunión con la dirección de la planta, que ha informado de que para 2027 se prevén volúmenes de producción "muy altos", que supondrían la contratación de entre 500 y 1000 trabajadores.



La dirección de la empresa, han informado los sindicatos en un comunicado, ha señalado que las previsiones de producción para el año 2027 son de muy altos volúmenes de fabricación, aunque los datos aún son provisionales y sólo serán definitivos en el mes de octubre.



La dirección ha trasladado en la reunión que este hecho es un nuevo reto añadido al del lanzamiento de dos vehículos eléctricos. "Es decir, además de los lanzamientos fechados en el mes de junio (el Skoda Epiq) y en septiembre (el ID Cross), ahora nos toca prepararnos para la posibilidad de altos volúmenes de fabricación para el año 2027", han indicado los sindicatos.



UGT y CC. OO. han valorado "muy positivamente" esta noticia, ya que "la señal que se nos traslada es que nuestros productos están teniendo una buena acogida por los futuros clientes, y esto tiene ya un efecto muy importante para la potenciación del empleo actual y futuro".

Han explicado que trabajan en dos escenarios posibles. El primero es de producciones de hasta 340 000 coches anuales. Ante esta posibilidad, la medida de aplicación a su juicio serían los desplazamientos de pausas mejorados, lo que supondría una contratación en torno a 500 personas.

El segundo escenario sería con producciones superiores a los 340 000 coches y, en esta posibilidad, consideran que la medida de aplicación sería un turno de fin de semana en toda la fábrica. Esta medida traería consigo la contratación de 1000 trabajadores.

"Somos conscientes de que este hecho supone una prueba más a superar. También tenemos en cuenta el carácter provisional de esta noticia, pero, independientemente de ello, se inicia ya el trabajo de selección de personal para estar preparados cuando llegue el momento", subrayan.

Se trataría de un proceso de selección, formación y capacitación de personal interno y externo para cubrir las necesidades de especialidades profesionales, como electromecánicos, chapistas o guarnecedores.



Por último, ante estos volúmenes de producción y empleo, UGT y CC. OO. apuestan por trabajar coordinadamente con el Gobierno de Navarra, la comunidad educativa y formativa (esencialmente escuelas de formación profesional) y los agentes sociales "para que este proceso sea sostenible y equilibrado".