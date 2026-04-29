La tasa interanual del IPC se modera al 3,2 % en abril por el menor coste de la luz y pese al alza de los carburantes
Los carburantes siguen siendo el producto que más presiona al alza, reflejo de la persistencia del shock externo derivado de la guerra en Irán. Su impacto se ve compensado por el comportamiento de la electricidad y por las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno de España.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2 %, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos avanzados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, el organismo estadístico ha explicado que en la moderación de la inflación ha influido el descenso de los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril de 2025, y la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que subieron, pero menos que en el mismo mes del año anterior.
Por contra, los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año, frente a la bajada que experimentaron un año antes.
Los carburantes siguen siendo el producto que más presiona al alza, reflejo de la persistencia del shock externo derivado de la guerra en Irán. Su impacto se ve compensado por la bajada en la factura de la luz y por las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno de España.
La subyacente se modera al 2,8 %
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en abril disminuyó una décima, hasta el 2,8 %.
En términos mensuales (abril sobre marzo), el IPC subió un 0,4 %, moderando en ocho décimas la subida experimentada en marzo, del 1,2 %. Con el incremento de abril, la inflación mensual acumula tres meses consecutivos de alzas.
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en abril, hasta el 3,5 %, con una variación mensual del 0,7 %. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,1 % para el cuarto mes del año, según apunta Estadística.
El INE publicará los datos definitivos del IPC de abril el próximo 14 de mayo.
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