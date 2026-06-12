Deducciones en gimnasios o incentivos para atraer profesionales, la Diputación presenta su nueva propuesta de fiscalidad
Bizkaia quiere utilizar la fiscalidad como palanca para fortalecer su economía, retener el talento y facilitar el acceso a la vivienda. La Diputación Foral ha presentado un anteproyecto de Norma Foral que incorpora nuevas deducciones e incentivos tributarios dirigidos a empresas, trabajadores y colectivos vulnerables, con la intención de que las medidas entren en vigor antes de que finalice el año.
La propuesta, presentada por la diputada general, Elixabete Etxanobe, y la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, no supone una reforma fiscal integral, pero sí una actualización estratégica orientada a responder a desafíos concretos del territorio. Entre ellos destacan el relevo generacional en las empresas, la creciente competencia por captar profesionales cualificados, la necesidad de reforzar el arraigo empresarial y las dificultades de acceso a la vivienda.
Mantener los centros de decisión
Uno de los ejes principales busca evitar que las empresas pierdan sus centros de decisión o actividad fuera de Bizkaia. Para ello, se plantea una reducción del 30 % en las plusvalías derivadas de determinadas transmisiones empresariales, siempre que se garantice la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo.
Además, se impulsará una mayor implicación de los trabajadores en las compañías mediante ventajas fiscales para quienes reciban acciones o participaciones de la empresa, con beneficios de hasta 12.000 euros anuales.
La captación y retención de talento constituye otro de los pilares de la iniciativa. La Diputación propone ampliar los incentivos para profesionales que se trasladen a Bizkaia, elevando hasta el 50% la exención sobre los rendimientos de su actividad profesional y hasta el 60 % en el caso de menores de 36 años. También se crearán nuevas deducciones por movilidad geográfica de hasta 3.000 euros anuales para jóvenes profesionales.
Deducciones en vivienda
En materia de vivienda, el objetivo es movilizar ahorro privado hacia proyectos de alquiler social. La norma contempla una deducción del 15 % para quienes inviertan en fondos destinados a promover vivienda de interés social, con un límite de 750 euros al año.
El texto incorpora, asimismo, incentivos para la formación dual y continua, beneficios fiscales ligados a hábitos saludables. Entre las medidas previstas figura una deducción del 20 % sobre las primas de seguros sanitarios, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, y una deducción también del 20 % para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros.
Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista social es la exención total, sin límite de cuantía, de las indemnizaciones recibidas por víctimas de abusos sexuales sufridos durante la infancia y la adolescencia, tanto en el ámbito de la Iglesia como en otras entidades. Una medida con la que Bizkaia busca reforzar la reparación y el reconocimiento de las personas afectadas.
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