Kenkariak gimnasioetan edo profesionalak erakartzeko pizgarriak: Aldundiak bere zerga-proposamen berria aurkeztu du
Foru Arauaren aurreproiektu bat aurkeztu du Foru Aldundiak, kenkari eta zerga-pizgarri berriak jasotzen dituena.
Bizkaiak fiskalitatea erabili nahi du bere ekonomia indartzeko, talentua bertan mantentzeko eta etxebizitzarako sarbidea errazteko tresna gisa. Foru Aldundiak Foru Arauaren aurreproiektu bat aurkeztu du, enpresei, langileei eta kolektibo zaurgarriei zuzendutako kenkari eta zerga-pizgarri berriak jasotzen dituena, neurriak urte amaitu aurretik indarrean sar daitezen helburuarekin.
Proposamena Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak eta Itxaso Berrojalbiz Ogasuneko diputatuak aurkeztu dute. Ez da zerga-erreforma integrala, baina bai lurraldearen erronka zehatzei erantzutera bideratutako eguneratze estrategikoa. Horien artean daude enpresetako belaunaldi-erreleboa, profesional kualifikatuak erakartzeko lehia gero eta handiagoa, enpresa-errotzea sendotzeko beharra eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunak.
Erabaki-zentroak
Ardatz nagusietako batek enpresek beren erabaki-zentroak edo jarduera Bizkaitik kanpora ez eramatea du helburu. Horretarako, enpresa-transmisio jakin batzuetatik eratorritako gainbalioen % 30eko murrizketa proposatzen da, baldin eta jardueraren jarraitutasuna eta enpleguaren mantentzea bermatzen badira.
Gainera, langileen inplikazio handiagoa sustatuko da enpresetan, enpresako akzioak edo partaidetzak jasotzen dituztenentzat zerga-abantailak ezarriz; onurak urtean 12.000 eurora artekoak izan daitezke.
Talentua erakartzea edo bertan geratzea da ekimenaren beste zutabeetako bat. Aldundiak Bizkaira lekualdatzen diren profesionalentzako pizgarriak handitzea proposatzen du, haien jarduera profesionalaren etekinen gaineko salbuespena %50era arte igota, eta %60ra arte 36 urtetik beherakoen kasuan. Era berean, mugikortasun geografikoagatik urtean 3.000 eurorainoko kenkari berriak sortuko dira profesional gazteentzat.
Etxebizitzarako kenkariak
Etxebizitzaren arloan, helburua aurrezki pribatua alokairu sozialeko proiektuetara bideratzea da. Arauak % 15eko kenkaria aurreikusten du interes sozialeko etxebizitzak sustatzera bideratutako funts batean inbertitzen dutenentzat, urtean 750 euroko gehieneko mugarekin.
Testuak, halaber, lanbide-heziketa dualerako eta etengabeko prestakuntzarako pizgarriak jasotzen ditu, baita ohitura osasungarriei lotutako zerga-onurak ere. Aurreikusitako neurrien artean dago osasun-aseguruen primen gaineko % 20ko kenkaria, aseguratutako pertsona bakoitzeko gehienez 1.500 euroko oinarriarekin; eta baita gimnasioetako eta kirol-jardueretako gastuen gaineko % 20ko kenkaria ere, gehienez 1.000 euroko oinarriarekin.
Gizartearen ikuspegitik aipagarrienetako bat da haurtzaroan eta nerabezaroan jasandako sexu-abusuen biktimek jasotako kalte-ordainak guztiz salbuetsita egongo direla, zenbateko-mugarik gabe, bai Elizaren esparruan bai beste erakunde batzuetan gertatutako kasuetan. Neurri horren bidez, Bizkaiak eragindako pertsonen erreparazioa eta aitortza indartu nahi ditu.
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