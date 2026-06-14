Alberto Martínez acusa a Sanidad de “no escuchar” y dice que Osakidetza está “abierta” a cambiar el modelo de guardias

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha subrayado que el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco requiere de “consenso y diálogo” y ha lamentado que el Ministerio de Sanidad “no escucha” ni a los profesionales, ni a las comunidades autónomas, ni tampoco a los sindicatos que aprobaron el acuerdo, cuyo apoyo se está “debilitando”. En este sentido, y en el ámbito de sus competencias, Martínez ha revelado que Osakidetza está "abierta" a "aliviar" algunos aspectos que están generando el conflicto con el personal médico, como son el modelo de guardias, "mejoras" en el sistema de libranza o el reconocimiento profesional.

Entrevistado en Radio Euskadi, el consejero ha reconocido que la huelga del personal médico, que afronta desde este lunes su quinta semana de paros, está afectando de manera "muy importante" a las listas de espera. Según ha revelado, los días de espera para una intervención quirúrgica han pasado de los 56 (noviembre de 2025) a 78. Martínez ha explicado que las huelgas obligan a desprogramar operaciones y además, tienen un "efecto acumulativo". Así las cosas, aquellas patologías en las que se puede esperar "son las que están sufriendo más el impacto de la huelga", ha desvelado. En ese sentido, ha apuntado que para quienes lleven más de 150 días de espera, Osakidetza está ofreciendo la oportunidad de operarse a través del sistema de conciertos de Osakidetza con clínicas en Euskadi. "En estos momentos son alrededor de 2500 los pacientes que han sido citados y han aceptado operarse en clínicas concertadas".

Cuestionado sobre la marcha de las negociaciones entre el Departamento de Salud con el sindicato médico de Euskadi (SME) para desbloquear el conflicto, el consejero ha asegurado que están realizando reuniones bilaterales con los representantes sindicales, ya que hay asuntos que están "en nuestra mano". Entre otras cuestiones, ha citado el cambio del modelo de guardias, "mejoras" en el sistema de libranza o el reconocimiento profesional, que no solo es un aspecto monetario. Así, se ha mostrado "abierto" a abrir mesas de negociación para "aliviar estas situaciones", aunque ha admitido que no se pueden modificar de "la noche a la mañana".

Respecto a la falta del personal médico, Martínez ha insistido en que el Servicio Vasco de Salud es "atractivo" para los MIR, y ha señalado que "año tras año, el porcentaje de médicos que conseguimos está por encima del 110 %; es decir, conseguimos más médicos de los que se han formado aquí".

Por último, ha anunciado que después del verano habrá un "importante anuncio" sobre la sanidad vasca, "uno de los más importantes de las últimas dos décadas".