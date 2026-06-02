El Gobierno español aprueba la reforma del Estatuto Marco, pese al pulso abierto con los médicos
El Ministerio de Sanidad mueve ficha en su conflicto con los médicos, aunque los sanitarios mantendrán el pulso. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que reformará el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud, la norma que regula las condiciones laborales de más de 700.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud.
La aprobación llega tras casi cuatro años de negociación y pese a la oposición de los sindicatos médicos, que mantienen la convocatoria de huelga y denuncian que sus principales reivindicaciones no han sido atendidas.
El Ministerio de Sanidad defiende que la reforma actualiza una legislación vigente desde hace más de dos décadas y busca adecuarla a las necesidades actuales del sistema sanitario.
Reducción de la jornada
Entre los cambios más relevantes figura la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, por debajo del límite de 48 horas fijado por la normativa europea, así como la eliminación de las guardias de 24 horas. El nuevo texto establece que ningún profesional podrá superar las 17 horas de trabajo efectivo continuado.
La norma también refuerza los periodos de descanso. Los trabajadores tendrán derecho a un mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas y a un descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, que se sumarán al descanso diario. Además, las libranzas derivadas de las guardias dejarán de generar deuda horaria, evitando que puedan ser compensadas posteriormente mediante jornadas ordinarias.
Contra la temporalidad
Otro de los pilares de la reforma es la lucha contra la temporalidad, según ha señalado el Ministerio de Sanidad. El anteproyecto limita a tres años la duración máxima de los nombramientos temporales en plazas vacantes y obliga a convocar procesos selectivos al menos cada dos años. También contempla una compensación económica equivalente a 20 días de salario fijo por año trabajado en casos de abuso de la contratación temporal.
La futura ley incorpora, además, la figura del personal estatutario investigador, reservada a profesionales con doctorado que dedicarán al menos la mitad de su jornada a actividades de investigación sanitaria. Asimismo, introduce medidas de conciliación para quienes cuidan de menores o familiares dependientes, reconoce el derecho a la desconexión digital y amplía la protección frente a agresiones y discriminación. El texto inicia ahora el trámite de audiencia e información pública antes de su remisión a las Cortes.
Mientras tanto, los médicos señalan que sus principales reivindicaciones no han sido atendidas (estatuto propio para los médicos, regulación de las guardias, mejora de las retribuciones, jubilación flexible…) y el conflicto con los sindicatos médicos continúa abierto.
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