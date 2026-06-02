El Gobierno Vasco amplía hasta los 4 años la ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo

El Consejo de Gobierno aprueba este martes el decreto que amplía de tres a cuatro años la ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo o hija, una de las principales medidas de apoyo a la crianza impulsadas por el Ejecutivo vasco. La iniciativa forma parte de la estrategia vasca para fomentar la natalidad, reforzar la protección a las familias y reducir el riesgo de pobreza infantil.

Hasta ahora, esta prestación se percibía desde el nacimiento hasta el mes anterior al tercer cumpleaños del menor. Con la modificación aprobada, las familias podrán seguir cobrando la ayuda durante un año más, hasta que el niño o la niña cumpla cuatro años.

La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que podrán beneficiarse de ella las familias con hijos e hijas de entre 3 y 4 años que no hubieran cumplido los cuatro años a esa fecha. Así, al aplicarse el citado efecto retroactivo, por citar un ejemplo, una familia cuyo hijo o hija cumpla los cuatro años en el mes de julio podrá cobrar la ayuda correspondiente a los seis meses que van de enero a junio (incluido).

Las nuevas solicitudes podrán presentarse una vez que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), previsiblemente a finales de junio.

Otras novedades

El nuevo decreto incorpora además otras novedades relevantes. Entre ellas destaca la extensión de las ayudas de 100 euros mensuales para menores de entre 4 a 7 años a las familias monoparentales. Hasta ahora, estas prestaciones estaban reservadas a familias numerosas por terceros o sucesivos hijos. Con el cambio, los hogares encabezados por un único progenitor podrán acceder también a este apoyo económico.

Otra de las principales modificaciones es la inclusión, por primera vez, de las familias de acogida y de tutela entre las beneficiarias de las ayudas a la crianza. El Ejecutivo estima que esta medida permitirá llegar a más de 600 familias vascas que hasta ahora quedaban fuera del sistema.

El decreto también introduce mejoras en la gestión administrativa. Entre ellas, una mayor flexibilidad en los requisitos de empadronamiento y la simplificación de algunos trámites relacionados con la acreditación de renta.

Según los datos facilitados por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, la ampliación de las ayudas supondrá una inversión de 85,8 millones de euros durante los próximos cuatro años. Solo en 2026 se destinarán cerca de 34 millones de euros a financiar esta extensión de las prestaciones, con el objetivo de aliviar el coste de la crianza y reforzar el apoyo público a las familias con hijos e hijas en Euskadi.