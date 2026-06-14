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Osasun Ministerioari "ez entzutea" egotzi dio Martinezek, eta esan du Osakidetza guardien eredua aldatzeko prest dagoela

Medikuen bosgarren greba astearen atarian, Osasun sailburuak onartu du lanuzteek "eragin handia" izan dutela itxaron-zerrendetan, eta jakinarazi du dagoeneko 2.500 pertsona bideratu dituztela hitzartutako kliniketara ebakuntza egitera.  

Alberto Martínez: "El Ministerio de Sanidad no escucha, y para sacar adelante un Estatuto Marco hace falta diálogo y consenso"
18:00 - 20:00
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EITB

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Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak nabarmendu duenez, osasun zerbitzuetako langileen Estatutu Markoa hitzartzeko “adostasuna eta elkarrizketa” behar dira, “urte luzez” osasun beharginen lan baldintzak arautuko dituen tresna baita. Ingurumari horretan, Osasun Ministerioa entzungor egiten ari dela esan du. “Ez du entzuten, ez ditu profesionalak entzuten, ezta erkidegoak ere, eta Estatutu Markoaren akordioa babestu zuten sindikatuen babesa ere ahultzen ari da”, salatu du. EAEn, Osakidetzak eskura dituen eskumenen baitan, medikuekin sortutako gatazka konpontzeko prest agertu da. Sailburuaren hitzetan, hainbat gai “gure esku daude”, guardien eredua aldatzea, librantzen sistema “hobetzea” eta lanbide garapena aitortzea, besteak beste.

Medikuek euren bosgarren greba astea abiatu bezperan elkarrizketatu dute  Osasun sailburua Radio Euskadin, eta bertan onartu duenez, lanuzteek “eragin handia” izan dute itxaron-zerrendetan. Hala, ebakuntza egiteko itxaronaldia 56 egunetik (2025eko azaroan) 78 egunera igaro da. Martinezek azaldu du hitzartutako ebakuntzak bertan behera geratzen direla greben ondorioz eta berriro programatu behar direla, baina horretarako “tarte txikiagoa” dago, eta “pilatzen joaten dira”. Horren hitzetan, “itxaron dezaketen patologiak dira greban gehien pairatzen ari direnak”. Horren ildoan, jakinarazi du 150 egun baino gehiago itxaroten daramatenei Osakidetzarekin ituna duten kliniketan operatzeko aukera eman zaiela. “Gaur-gaurkoz, 2.500 gaixok baliatu dute aukera, eta kliniketan egin diete ebakuntza”, argitu du.

Medikuen auzia Euskadin konpontzeko negoziazioez galdetuta, sailburuak esan du aldebiko bilerak egiten ari direla medikuen sindikatuekin, “hainbat gai gure esku baitaude”: guardia sistema aldatzea, librantzen sistema “hobetzea” eta lanbide garapena aitortzea, besteak beste. Azpimarratu duenez, Osakidetza negoziazio mahaiak zabaltzeko prest dago, egoera “arintzeko”, baina aitortu du guardien eredua ezin dela “egun batetik bestera” aldatu.

Medikuen faltari dagokionez sailburuak nabarmendu duenez, Euskadiko Osasun Zerbitzua “erakargarria” da mediku egoiliarrentzat, eta “urtez urte eskuratzen ditugun medikuen portzentajea % 110ekoa da; hots, guk trebatzen ditugun medikuak baino gehiago lortzen ditugu”.

Azkenik, Martinezek jakinarazi du uda ostean euskal osasungintzari buruzko “iragarpen garrantzitsua” egingo duela; “azken bi hamarkadetako iragarpen garrantzitsuenetakoa izango da”, bere hitzetan.

Osakidetza Grebak Medikuak Espainiako gobernua Ekonomia

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