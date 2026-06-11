"Greba mugagabearen danborrak ate joka daude", ohartarazi dute medikuek
Medikuen Mugimendu Bateratuak (MUD) salatu du medikuek lan gainkarga pairatzen dutela: “Denbora agortzen ari da".
"Denbora agortzen ari da". Hala ohartarazi du Medikuen Mugimendu Bateratuak. Azken orduetan adierazi duenez, "greba mugagabearen danborrak ate joka daude".
Sindikatuaren arabera, gainera, auzia ez da soldatetara mugatzen. "Ez da soldataren gaineko eztabaida bat; arazoa askoz sakonagoa da, Euskal Herriko osasun publikoaren biziraupena baitago jokoan".
Javier Fernandezek, Elena del Valek eta Sara Lizeagak, MUD osatzen duten plataformen eta Euskadiko beste mediku talde batzuen izenean, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua kritikatu zuten atzo. Haien ustez, sailburuak herritarrei "nahita lausotutako eta okerreko mezua" helarazi die. Era berean, giroa "oso berotuta" dagoela eta "denbora agortzen ari dela" nabarmendu zuten.
"Amaierarik gabeko lanaldiak"
Mediku elkartearen arabera, Eusko Jaurlaritzak proposatutako neurriek ez dute konpontzen sektoreak urtebete baino gehiago arrastaka daraman egiturazko arazoa. Haien esanetan, sistema publikoaren bideragarritasuna ez da medikuentzako hobekuntzetara bideratutako 70 milioi euroko inbertsio bereziaren bidez konponduko; aitzitik, urteetako plangintza faltaren, gainezka dauden agenden eta "amaierarik gabeko lanaldien" ondorioak dira gaur egungo egoeraren oinarria.
Lan gainkarga ere salatu dute. Azaldu dutenez, mediku askok astean 60 eta 70 ordu artean egiten dituzte lan, eta urtean aparteko mila ordu baino gehiago pilatzen dituzte. Horrez gain, lehen arretan nahiz ospitaleetan goiz bakar batean 40 eta 50 paziente artean artatu behar izaten dituzte. Horrek, haien iritziz, ezinezko egiten du "arreta duina eta kalitatezkoa" eskaintzea.
"Hori da gure kezka nagusia, benetan garrantzitsua dena ahazten ari direlako: pazienteei ematen zaien arretaren kalitatea eta haien segurtasun klinikoa", adierazi dute.
Beste behin ere, azpimarratu dute auzia ez dela soldata: "Ez da soldataren gaineko eztabaida bat; Euskal Herriko osasun publikoaren etorkizuna dago jokoan".
Greba batzordearen kritikak
Bien bitartean, Madrilen, medikuen greba batzordeak Mónica García Espainiako Osasun ministroa kritikatu du. Haren esanetan, ministroak uko egin dio Estatutu Markoaren inguruko gatazka elkarrizketaren bidez konpontzeari, eta iritzi publikoa "nahasten" saiatzen ari da, "joera jakineko eta zehaztasunik gabeko" komunikatuen bidez.
Komunikatu baten bidez, greba batzordeak gezurtatu egin ditu Osasun Ministerioak Estatutu Markoaren negoziazioari buruz zabaldutako hainbat baieztapen.
Batzordearen arabera, ez da egia Estatutu Markoaren lege aurreproiektuak medikuen aldarrikapen guztiak jasotzen dituenik, juridikoki bideraezinak direnak edo autonomia erkidegoen eskumenekoak direnak salbu, ministerioak adierazi duen bezala. Haien ustez, oraindik ere ez dira jaso gatazkaren muinean dauden eskaera nagusiak.
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