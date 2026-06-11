Colectivos de médicos advierten de que "los tambores de la huelga indefinida están a la vuelta de la esquina"
“El tiempo se acaba”. Esta es la advertencia del Movimiento Unitario de Médicos (MUD), que ha indicado en las últimas horas que "los tambores de la huelga indefinida están a la vuelta de la esquina si sigue el inmovilismo y a las negociaciones a la súper baja".
Además, desde el sindicato han aclarado que "ésta no es una discusión salarial", sino "mucho más profunda", porque "está en juego la supervivencia de la sanidad pública vasca".
Javier Fernández, Elena del Val y Sara Lizeaga, en representación de las plataformas que integran el MUD y otros colectivos de facultativos de Euskadi, acusaron ayer al consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, de trasladar "un mensaje deliberadamente confuso y equivocado" a la ciudadanía y han destacado que el ambiente está "muy caldeado" y que "el tiempo se acaba".
Denuncian “jornadas interminables”
En este sentido, defienden que las medidas propuestas por el Gobierno Vasco "no resuelven el conflicto estructural que arrastra el sector desde hace más de un año". Según indican, la viabilidad del sistema público "no se sostiene por una inversión extraordinaria" de 70 millones de euros en mejoras para los médicos, sino "por la factura acumulada de años de falta de planificación, agendas masificadas y jornadas interminables".
En la misma línea, denuncian la "sobrecarga laboral" que padecen los médicos, con jornadas "de 60 a 70 horas semanales y más de mil horas extras al año", además del hecho de que en Atención Primaria y Hospitalaria se atienden "entre 40 y 50 pacientes por mañana, lo que imposibilita una calidad asistencial digna".
"Esa es nuestra principal preocupación, porque se está olvidando lo verdaderamente importante: la calidad asistencial y la seguridad clínica de los pacientes", han lamentado.
Además, han querido dejar claro que "ésta no es una discusión salarial", sino "mucho más profunda", porque "está en juego la supervivencia de la sanidad pública vasca".
La posición del Comité de Huelga
Mientras, en Madrid, el Comité de Huelga médico ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de renunciar al diálogo como vía para resolver el conflicto del Estatuto Marco y de intentar "confundir" a la opinión pública con comunicados "tendenciosos e inexactos", además de plantear soluciones que considera "jurídicamente inviables" y responsabilizar a los médicos de la situación.
A través de un comunicado, el Comité de Huelga ha desmentido varias de las afirmaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad en una carta sobre la negociación del Estatuto Marco.
Según sostienen, es falso que el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco recoja todas sus reivindicaciones, salvo las jurídicamente inviables o las que corresponden al ámbito competencial de las comunidades autónomas, tal y como asegura el Ministerio de Sanidad.
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