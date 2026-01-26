Osasuna
Estatutu Marko berrirako akordioa lortu dute Osasun Ministerioak eta sindikatuek, baina Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez du bat egingo

22 urte berritu gabe zeramatzan Estatutu Marko berria onartzeko akordioa lortu dute astelehen honetan Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioak eta Negoziazio Eremuko sindikatuek (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT eta CSIF). Euskadiko Medikuen Sindikatuko iturriek adierazi dutenez, ez dute bere burua akordio horretan "ordezkatuta" sentitzen, eta, beraz, litekeena da otsailaren 16tik hilabeteko greba-deialdiari eustea.

GRAFCAV7646. BILBAO, 12/12/2025.- Un momento de la concentración ante el ambulatorio de Basurto , en Bilbao convocada por el Sindicato Médico de Euskadi en el cuarto día de huelga del colectivo. EFE/Luis Tejido

Medikuen sindikatuen mobilizazioak, Basurtuko osasun-etxean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Osasun Ministerioak eta Negoziazio Eremuko sindikatuek (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT eta CSIF) Estatutu Marko berria onartzeko akordioa lortu dute astelehen honetan.

"Gaur, Estatutu Marko berrirako akordioa sinatu dugu. Bilera asko izan dira, eta testu oso konplexua, 22 urte berritu gabe zeramatzalako", adierazi du Monica Garcia Osasun ministroak prentsaurreko batean.

Euskadiko Medikuen Sindikatuko iturriek adierazi dutenez, ez dute haien burua akordioarekin "ordezkatuta" sentitzen, eta, beraz, litekeena da otsailaren 16tik hilabeteko greba-deialdiari eustea.

INFORMAZIO GEHIAGO, LASTER

Medikuak protestetara eta grebara itzuli dira lan baldintza hobeak aldarrikatzeko
Alberto Martínez, medikuen grebari buruz: "Bi urteren eta 12 zirriborroren ondoren, akordio puntu batera iristeko unea da"
Osakidetza Espainiako gobernua Ekonomia

