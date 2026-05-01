Berdelaren kostera txarraren eragina arintzea lortu da, eta antxoaren bilakaera "hobea" izan da Euskadin

Arrantza-sektoreko ordezkariak kezkatuta agertu dira berdelaren egoerarekin, eta berreskuratze-neurrien beharra aztertzeko eskatu dute. Ildo horretatik, antxoari ezarritako kudeaketa-ereduaren eragin positiboa nabarmendu dute.

(Foto de ARCHIVO) Descargas de verdel en puertos vascos REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/3/2021

Euskal portuetan arrantzatutako berdela. Artxiboko argazkia: Europa Press

Berdelaren kosterak beherakada nabarmena izan du aurten. Euskal ontzien harrapaketak 2,5 milioi kilotan kokatu dira, 2025eko 5,7 milioien aldean, kanpainaren zailtasuna islatzen duen jaitsiera nabarmena, bereziki tamaina txikiagoko artisau-ontzientzat, jarduera normaltasunez garatzeko zailtasun handiak izan baitute.

Apirilaren amaieran, Kantauri itsasoan guztira 5,9 milioi kilo arrantzatu ziren, kuotaren % 39 inguru. Testuinguru horretan, Euskadik berriro ere paper nagusia izan du, bere lonjetan ia 4,9 milioi kilo lurreratu baitira, hau da, estatu mailako harrapaketa gehienak, kilo bakoitzeko 3,96 euroko batez besteko prezioarekin, iazkoaren gainetik.

Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak bereziki konplexutzat jo du aurtengo berdel kanpaina, artisau-ontziengan duen eragina azpimarratuz, bere jarduera normaltasunez garatzeko zailtasunak izan baitituzte.

Egoera horren aurrean, malgutasun-mekanismoak ezarri dituzte, ondorioak arintzeko asmoz. Horri esker, berdelaren flotaren zati batek erabili ez dituen kuotak beste segmentu batzuetara transferitu ahal izan dira. Sistema honek, alde batetik, artisau-ontzien diru-sarreren galera konpentsatzea ahalbidetu du, eta bestetik, arraste-ontzien jarduera indartu du, 2,29 milioi kilo baino gehiago arrantzatuta, 2025rekin alderatuta bikoitza baino gehiago.

Aitzitik, antxoaren kosterak bilakaera hobea izan du. Euskadin, harrapaketak 4,4 milioira iritsi dira, kuotaren % 51, eta 1,5 milioi inguruko igoera izan dute aurreko urtearekin alderatuta. Estatuko kuota 30,4 milioi kilokoa izan da, eta apirilaren amaieran 12,2 milioi arrantzatu ziren ( % 42).

Antxoaren batez besteko prezioa 1,91 eurokoa da kilo bakoitzeko, datozen asteetan aurreikuspen onak dituen eta oreka handiagoz garatzen ari den kanpainaren baitan. Hala ere, balantzea osatzeko maiatzean bilakaera ebaluatzearen garrantzia azpimarratu dute agintariek.

Testuinguru horretan, arrantza-sektoreko ordezkariak kezkatuta agertu dira berdelaren egoerarekin. Hala, berreskuratze-neurrien beharra planteatu dute, eta antxoari ezarritako kudeaketa-ereduaren eragin positiboa nabarmendu dute.

Zure interesekoa izan daiteke

