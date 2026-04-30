Eguraldi nahasia dakar maiatzak berekin
Maiatzaren Leheneko jaieguna nahasi xamarra izango da eguraldiari dagokionez. Euskalmeten iragarpenen arabera, eguzki-uneak eta zaparradak tartekatuko dira eta haizea aldakor ibiliko da, eta horrek ezegonkortasuna areagotuko du datozen egunotan.
Ostegunean eguraldia nahasia izango da, baina ez asteazkenean bezain nahasi. Goizean lanbora eta lainoa sortuko dira eta hodeitsu esnatuko den arren, pixkanaka garbitzera egingo du egunaren lehen partean. Arratsaldean, atzera hodeiak ugarituko dira, bero-hodeiak sortuko dira eta zapar txikiak egin ditzake noizbehinka, baita ertainak ere, tarteka. Hego osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da, bolada gogorrekin; goizean iparrera biratuko du isurialde Atlantikoan, eta arratsaldean Mediterraneo isurialdera. Tenperatura minimoetan ez da aldaketarik izango eta maximoak apur bat jaitsiko dira kostaldean; barnealdean antzera jarraituko dute.
Ostirala ildo beretik joango da. Goizeko laino eta lanbroen ostean, zerua hodei gutxirekin geratuko da eta eguzki tarte ederrak egongo dira, tenperatura epelek lagunduta. Hego-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da, bolada gogorrekin. Egunaren bigarren partean, baina, bero-hodeiak ugarituko dira eta trumoi-zaparradak bota ditzake. Haizea mendebaldera alda daiteke. Tenperatura minimoetan ez da aldaketarik izango eta maximoak igo egingo dira zertxobait, bereziki isurialde Atlantikoan.
Larunbatean nahasixeagoa egongo da eguraldia. Zerua hodeitsu egongo da lehen orduetan eta ugaritzen joango dira, gainera, hodeiak. Trumoi-zaparradak egin ditzake, bereziki egunaren bigarren partean. Haizeak goizean hegoaldetik joko du ahul-bizi, tarteka bolada gogorrekin. Arratsaldetik aurrera indarra galduko du eta kostaldean baliteke iparrera aldatzea. Tenperatura minimoetan ez da aldaketarik izango, eta maximoak jaitsi egingo dira zertxobait.
Igandean ere zeruak hodeitsu egongo dira eta zaparradak bota ditzake. Norabide aldakorreko haize ahul-bizia ibiliko da; goizean hego-osagaia nagusituko da eta arratsaldean, berriz, ipar-osagaia. Tenperatura minimoetan ez da aldaketarik espero, eta maximoak jaitsi egingo dira.
