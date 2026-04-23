Udaberriko giroa nagusi izango da astearen amaieran, baina euria egingo du eta maximoek behera

Ostegun honetan, maximoak 30 º ingurukoak izango dira, eta ostiralean 23 º ingurukoak.

Bakio, udaberri honetan, Eguraldira bidalitako argazki batean.

Azken eguneratzea

Udaberriko eguraldia nagusi izango da astearen amaieran ere, baina ostiraletik aurrera tenperatuak baxuagoak izango dira eta euria ere izan daiteke tarteka.

Ostegunean giro eguzkitsua izango da, nahiz eta zerua ez den guztiz garbi egongo. Goizaldean lainoak edo behe-lainoak ager daitezke hegoaldeko zenbait tokitan; egunean zehar, berriz, goi-hodeiak ikusiko dira, Euskalmeten iragarpenaren arabera.

Arratsaldean, garapen-hodeiak ugarituko dira, batez ere mendialdean, eta Pirinioen inguruan ez da baztertzen trumoiren bat izatea. Haizea hegotik ibiliko da, eta indartuz joango da, baina kostaldean arratsaldeko ohiko itsas haizeak leundu dezake. Tenperatura maximoak nabarmen igoko dira isurialde kantauriarrean. Bilbon edo Donostian maximoak 27º edo 28º ingurukoak izango dira, eta Gasteizen eta Iruñean 25º-ra irits daitezke.

Ostiralean, tenperaturek behera eta euri apur bat

Ostiralean, zerua estaliago agertuko da aurreko egunarekin alderatuta, eta erdi-mailako eta goi-hodeiak ugari izango dira. Mendebaldeko erdian, hodeiak trinkoagoak izango dira eta euria ekar dezakete.

Pirinioetan, arratsaldean berriro agertuko da trumoi-arriskua. Haizeak norabidea aldatuko du: goizean hegotik ibiliko da, eguerdian ipar-mendebaldera joko du kostaldean, eta arratsaldean iparrera barrualdean. Tenperatura minimoak leunagoak izango dira, eta maximoak jaitsi egingo dira, Hego Euskal Herriko hiriburuetan 23º inguruan geratuz.

Larunbatean, eguna laino eta giro grisagoarekin hasiko da, lehen orduetan behe-hodeiak nagusi izango direlarik. Denborak aurrera egin ahala, ostarteak eta hodeiak tartekatuko dira, baina ez da guztiz argituko.

Haizea orokorrean ahula izango da, hasieran mendebaldetik, baina arratsaldetik aurrera iparrera egingo du. Tenperaturei dagokienez, minimoetan ez da aldaketa handirik izango, baina maximoak pixka bat jaitsiko dira, batez ere isurialde kantauriarrean.

Igandean, antzeko joera mantenduko da: goizaldean lanbroa agertuko da eta gainerakoan zerua hodei tarteekin egongo da. Haizea iparretik ahul ibiliko da eta tenperaturak ia aldaketarik gabe mantenduko dira, giro egonkorra eta aldaketa handirik gabea utziz.

Zure interesekoa izan daiteke

Un hombre bebe agua durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025.
Eguzki goria goizean eta trumoi-zaparrada arratsaldean, euriagatiko abisu hori eta guzti

Egunaren lehen zatian tenperatura maximoak 30 graduraino iritsiko dira, hego haizeak bultzatuta. Hala ere, arratsaldetik aurrera bero-hodeiak garatuko dira eta litekeena da, tokian-tokian, ekaitza lehertu eta zaparrada batzuk botatzea. Segurtasun Sailak euriagatiko abisu horia ezarriko du 18:00etan, zaparrada mardulengatik, ordubetean 15 litrotik gora pilatuko direla aurreikusi baita. 

