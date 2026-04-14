Udaberriko eguraldia ate joka dago: euriak eten, eta tenperaturek gora egingo dute
Eguraldi eguzkitsu eta udaberrikoa nagusituko da, eta tenperatura maximoek 20-22 graduen langa gaindituko dute.
Astea tenperatura baxuekin eta zaparrada batzuekin hasi bada ere, pixkanaka hobera egingo du, eta azkenetik aurrera eguraldi eguzkitsu eta udaberrikoa nagusituko da. Asteartea oraindik apur bat ezegonkorra izango da, baina joera hobera egingo du, nabarmen.
Astearte honetan, Euskalmeten iragarpenaren arabera, tenperaturek gora egingo dute, nahiz eta oraindik tarteka zaparradak botako dituen, batez ere ipar partean. Kantauri isurialdean hodeiak nagusituko dira egunaren zati handi batean, eta tarteka euria egingo du.
Hegoaldean, goizeko lehen orduetan giro hotza izango da; minimoak 2 gradukoak izan daitezke Gasteizen edo Iruñean. Egunean zehar, hodei eta ostarteak tartekatuko dira, eta euri-probabilitatea txikia izango da. Haizea ahula izango da, eta eguerditik aurrera iparraldetik joko du.
Eguraldi egonkorra
Asteazkenean, eguraldia egonkorragoa izango da lehen orduetan; geroago, baina, eguzkia nagusituko da eta tenperaturek gora egingo dute, Euskalmeten arabera. Kantauri isurialdean hodei baxu batzuk ager daitezke, batez ere goizaldean eta egunaren amaieran. Barnealdean, lehen orduetan lainoak sor daitezke. Haizea ipar-ekialdetik ibiliko da eguerditik aurrera, eta tenperatura maximoak 20 eta 22 gradu artekoak izango dira.
Ostegunean, udaberriko joerak jarraituko du. Goizean goiz lainoak agertuko dira hegoaldean, baina gainerakoan eguzkia izango da nagusi. Iparraldean, goizean hodei baxuak ugariagoak izango dira, baina arratsaldean ostarteak zabalduko dira. Tenperatura maximoak 20 ºC inguruan edo hortik gora mantenduko dira, eta haizea aldakorra izango da, eguerditik aurrera berriro ipar-ekialdera finkatuz.
