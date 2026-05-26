Beste egun bero bat: Gau tropikalaren ondotik 36 graduko tenperatura maximoak espero dira
Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat tokitan tenperaturak ez dira 25 gradutik jaitsi goizaldean, eta egunean zehar baliorik beroenak 36 graduraino igoko dira. Sargori egingo du eta beroagatik ezarritako abisu horia gutxienez asteazkenera arte egongo da indarrean.
Beste gau tropikal bat, maiatzaren amaieran. Izan ere, goizaldean aise gainditu dira 20 graduak eta Euskal Herriko hainbat tokitan 25 gradutik ez dira jaitsi.
Goizaldeko baliorik altuenak Gipuzkoan neurtu dira: 27,3 gradu Pasaiako portuan, 26,8 gradu Santa Klara uhartean (Donostia), 26,7 gradu Zarautzen, 26,1 gradu Higerko itsasargian (Hondarribia) eta 25,6 gradu Behobian.
Bizkaian ere ez du freskatu goizaldean. Esaterako, 25,5 gradu erregistratu dira Urdulizen eta Matxitxakon, eta 25,4 gradu, Igorren.
Euskal Herriko hiriburuei dagokienez, Donostian (25 gradu), Bilbon (23 gradu) eta Baionan (22 gradu) gau tropikala izan da. Iruñean eta Gasteizen, berriz, gau freskoagoa izan dute, 17 gradurekin.
Atzo egunean zehar ere bero egin zuen. Tenperaturarik altuena Amorotokoa izan zen (36,6 gradu), Gueñesen eta Oiartzunen aurretik (36 gradu). Gainera, Sondikan eta Sestaon merkurioa 35 graduraino iritsi zen.
Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ere eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Seigarren egunez jarraian, termometroek 30 graduak gaindituko dituzte eta Kantauri isurialdeko hainbat tokitan 36 graduraino iritsiko dira, Baionan, esaterako.
Sargori egingo du, batez ere kostaldean eta hiriguneetan. Haizeak hegoaldetik joko du egunaren zati handi batean, baina arratsalde-gau partean baliteke kostaldean mendebal/ipar-mendebaldera aldatzea.
IRAGARPENA
Beroagatik ezarritako abisu horia asteazkenera arte egongo da indarrean
Maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira, eta minimoak 20ren bueltan geratuko dira leku askotan. Baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarri du Segurtasun Sailak.
Abisu horia 13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean gaur, tenperatura altuak direla eta, eta ordu berean aktibatuko da astelehenean eta asteartean ere. Datorren aste osoa izango da eguzkitsua eta beroa Euskal Herrian.
2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.
Giro egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du maiatzaren amaieran. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du iganderako eta astelehenerako 13:00etatik 20:00etara beroagatik.
Maiatzean inoiz erregistratu diren tenperatura altuenak izan dira ostiral honetakoak. Euskal Herriaren mendebaldean izan da bero larriena, eta itzala bilatzea edota uretan freskatzea funtsezkoa izan da herritar askorentzat.
Larunbatean, ipar partean, beroa apur apur bat apaldu egingo da ipar-ekialdeko haizearen eraginez; barnealdean, berriz, bero egiten jarraituko du. Igandean, bero egingo du berriro, eta beroenak 30-35 graduren bueltan geldituko dira.
16:00etan, Sodupe-Cadagua (Gueñes) 36 °C-ra iritsi da, Zizurkil 35,1 °C-ra eta Muxika 35,1 °C-ra, 13:00etan ikusitako balioak nabarmen gaindituta. Datozen egunei begira, bero egiten jarraituko duela iragarri du Euskalmetek, gutxienez, datorren asteazkenera arte.
Ostiralean ere zerua oskarbi egongo da eta tenperatura maximoak 30-35 artekoak izango dira.
Astelehen eta asteartean tenperaturak gora egingo du, apurka, eta hodeiak egongo dira.