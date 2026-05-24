Uda giro beroa datorren astean ere
Abisu horia indarrean egongo da gaur 13:00etatik 20:00etara tenperatura altuak direla eta, eta gauza bera egingo dute astelehenean. Datorren astea ere eguzkitsua eta beroa izango da.
Udako egun beroenetan bezala, termometroak 30 ºC-tik gora ibiliko dira Euskal Herriko hainbat txokotan datozen egunetan.
Eguraldiak ildo beretik jarraituko du, eta gaur eta bihar abisu horia egongo da indarrean 13:00etatik 20:00etara, eta baliteke asteartera luzatzea, tenperaturak are gehiago igoko direla aurreikusi baitu Euskalmetek.
30 eta 35 ºC artean kokatuko dira tenperatura maximoak gaur, gradu pare bat igoko dira astelehenean, eta goranzko joerarekin jarraituko du asteartean.
Gaur, tenperaturak gora egingo du isurialde atlantikoaren barnealdean; bertan espero dira lurralde osoko baliorik altuenak, 34-35 ºC ingurukoak. Bizkaiko mendebaldeko kostaldean ere gora egingo du tenperaturak, arratsaldean ibiliko den brisa arinak ia ez baitu eraginik izango bertan. Zerua ia oskarbi egongo da egun osoan zehar, eta bero hodeiak garatuko dira arratsaldean mendi inguruetan; trumoi ekaitzak izan daitezke Pirinioetan.
Astelehenean, bero handia egingo du isurialde atlantikoan, kostaldean gehien. Hego-ekialdeko haizea zakar samar ibiliko da, eta, ondorioz, 35 ºC-ra helduko dira iparraldeko hainbat lekutan. Tenperatura altua izango da goizean goiz ere. Arratsaldean, brisa apur bat sar daiteke kostaldeko leku batzuetan. Gainerako tokietan, berriz, tenperatura maximoak aurreko egunekoen oso antzekoak izango dira, 30-33 ºC ingurukoak. Zerua oskarbi egongo da.
Asteartean, ez dugu aldaketa handirik espero. Tenperatura oso altuak izango dira berriro, batez ere isurialde atlantikoan, non maximoak 35 ºC-tik gorakoak izango diren. Haizeak hego-ekialdetik jotzen jarraituko du, eta litekeena da brisa kostaldeko leku batzuetan sartu ezinik ibiltzea. Zeruak oskarbi jarraituko du.
Asteazkenean ere, hego haizeak gogor joko du, eta giro eguzkitsua eta tenperatura altua espero da ostegun eta ostiralerako ere.
2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.
Giro egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du maiatzaren amaieran. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du iganderako eta astelehenerako 13:00etatik 20:00etara beroagatik.
Maiatzean inoiz erregistratu diren tenperatura altuenak izan dira ostiral honetakoak. Euskal Herriaren mendebaldean izan da bero larriena, eta itzala bilatzea edota uretan freskatzea funtsezkoa izan da herritar askorentzat.
Larunbatean, ipar partean, beroa apur apur bat apaldu egingo da ipar-ekialdeko haizearen eraginez; barnealdean, berriz, bero egiten jarraituko du. Igandean, bero egingo du berriro, eta beroenak 30-35 graduren bueltan geldituko dira.
16:00etan, Sodupe-Cadagua (Gueñes) 36 °C-ra iritsi da, Zizurkil 35,1 °C-ra eta Muxika 35,1 °C-ra, 13:00etan ikusitako balioak nabarmen gaindituta. Datozen egunei begira, bero egiten jarraituko duela iragarri du Euskalmetek, gutxienez, datorren asteazkenera arte.
Ostiralean ere zerua oskarbi egongo da eta tenperatura maximoak 30-35 artekoak izango dira.
Astelehen eta asteartean tenperaturak gora egingo du, apurka, eta hodeiak egongo dira.
Etzidamu iritsiko da aldaketa nabarmenena. Egun eguzkitsua eta beroa izango da asteazkenekoa, baita ostegunekoa eta ostiralekoa ere. Barnealdean, 30 graduak gaindituko dituzte termometroek.
2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik lehenengoa.. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.