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El calor seguirá la semana que viene

El aviso amarillo por temperaturas altas permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:00 horas de hoy y mañana. La semana que viene se prevé soleada y calurosa.

Eguzkia Mañaria
Mañaria. Foto: Mariví González de Audicana
Euskaraz irakurri: Uda giro beroa datorren astean ere
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EITB

Última actualización

Como en los días más calurosos del verano, los termómetros superarán los 30 grados en toda Euskal Herria en los próximos días.

El tiempo seguirá con la misma tendencia, y entre las 13:00 y las 20:00 horas de hoy y mañana estará activo el aviso amarillo, que podría prolongarse hasta el martes, ya que Euskalmet prevé que las temperaturas suban aún más.

Hoy las temperaturas máximas se situarán entre los 30 y los 35 ºC, el lunes subirán un par de grados, y el martes continuará la tendencia ascendente.

Hoy, domingo, subirán las temperaturas en el interior de la vertiente cantábrica. Es donde las temperaturas máximas serán más altas, pudiendo rozar los 34-35 ºC. En puntos de costa del oeste de Bizkaia también subirán las temperaturas, ya que la ligera brisa que soplará por la tarde apenas tendrá incidencia en esa zona del litoral. Cielos prácticamente despejados durante toda la jornada, con algunas nubes de evolución en zonas de montaña por la tarde, cuando no se descartan algunas tormentas puntuales en el entorno de Pirineos.

El lunes el calor será muy sofocante en la vertiente cantábrica y en el litoral. Las temperaturas podrían superar los 35 ºC en muchos puntos de la mitad norte con un viento del sureste soplando con algo de intensidad. Las temperaturas a primeras horas serán también muy elevadas. Podría entrar la brisa en algunas zonas del litoral por la tarde. En el resto del territorio seguirán con temperaturas parecidas a los días precedentes, rondando los 30-33 ºC. Cielos despejados.

El martes no esperamos muchos cambios. De nuevo temperaturas muy altas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas volverán a superar los 35 ºC. El viento seguirá soplando del sureste y de nuevo no es seguro que consiga entrar la brisa en todos los puntos del litoral. Los cielos seguirán otra jornada más despejados.

También el miércoles el viento del sur soplará con fuerza, y para el jueves y viernes se espera ambiente soleado y temperaturas altas.

Eguraldia

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