El calor seguirá la semana que viene
El aviso amarillo por temperaturas altas permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:00 horas de hoy y mañana. La semana que viene se prevé soleada y calurosa.
Como en los días más calurosos del verano, los termómetros superarán los 30 grados en toda Euskal Herria en los próximos días.
El tiempo seguirá con la misma tendencia, y entre las 13:00 y las 20:00 horas de hoy y mañana estará activo el aviso amarillo, que podría prolongarse hasta el martes, ya que Euskalmet prevé que las temperaturas suban aún más.
Hoy las temperaturas máximas se situarán entre los 30 y los 35 ºC, el lunes subirán un par de grados, y el martes continuará la tendencia ascendente.
Hoy, domingo, subirán las temperaturas en el interior de la vertiente cantábrica. Es donde las temperaturas máximas serán más altas, pudiendo rozar los 34-35 ºC. En puntos de costa del oeste de Bizkaia también subirán las temperaturas, ya que la ligera brisa que soplará por la tarde apenas tendrá incidencia en esa zona del litoral. Cielos prácticamente despejados durante toda la jornada, con algunas nubes de evolución en zonas de montaña por la tarde, cuando no se descartan algunas tormentas puntuales en el entorno de Pirineos.
El lunes el calor será muy sofocante en la vertiente cantábrica y en el litoral. Las temperaturas podrían superar los 35 ºC en muchos puntos de la mitad norte con un viento del sureste soplando con algo de intensidad. Las temperaturas a primeras horas serán también muy elevadas. Podría entrar la brisa en algunas zonas del litoral por la tarde. En el resto del territorio seguirán con temperaturas parecidas a los días precedentes, rondando los 30-33 ºC. Cielos despejados.
El martes no esperamos muchos cambios. De nuevo temperaturas muy altas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas volverán a superar los 35 ºC. El viento seguirá soplando del sureste y de nuevo no es seguro que consiga entrar la brisa en todos los puntos del litoral. Los cielos seguirán otra jornada más despejados.
También el miércoles el viento del sur soplará con fuerza, y para el jueves y viernes se espera ambiente soleado y temperaturas altas.
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El calor continuará durante el fin de semana, aunque con menos intensidad
El ambiente seguirá siendo estable y soleado, con cielos despejados, y un episodio de calor poco habitual para finales de mayo. El Gobierno Vasco ha decretado el aviso amarillo para el domingo y el lunes por altas temperaturas.
Récord en las temperaturas máximas de mayo: Sopuerta alcanza los 39,1 ºC
Hoy se han alcanzado las temperaturas más altas recogidas en un mes de mayo desde que existen los registros. Lo han notado, sobre todo, en los valles del oeste de Euskal Herria, donde la sombra ha estado muy cotizada.
Más calor en Euskal Herria: 35 grados de máxima y aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Bizkaia y Gipuzkoa
El sábado las temperaturas serán más contenidas en la costa debido al viento del nordeste, mientras que en el interior volverá a ser otra jornada calurosa. El domingo el calor se notará en todo el territorio.
El calor se impone por la tarde, especialmente en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y mañana activarán el aviso amarillo
A las 16:00 horas, Sodupe-Cadagua (Güeñes) ha alcanzado los 36 °C, mientras que Zizurkil ha registrado 35,1 °C y Muxika 35,1 °C, superando notablemente los valores observados a las 13:00 horas. De cara a los próximos días, Euskalmet ha anunciado que el calor continuará durante al menos el miércoles de la semana que viene.
Sol y calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados
El viernes volverá a ser una jornada de cielos despejados y calor, con máximas que rondarán los 30-35 grados.
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El lunes y martes el ascenso de las temperaturas será moderado, y se mantendrá la nubosidad.
Vuelve la primavera
El miércoles llegará el cambio, será una jornada soleada y calurosa, algo que se repetirá tanto el jueves como el viernes. Los termómetros superarán los 30 grados en el interior.
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