AVISO POR LLUVIA

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Aviso amarillo por lluvias intensas este domingo

Este sábado termina la ola de calor, y el tiempo dará un giro, ya que el domingo se podrán superar los 15 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora en Euskadi.

Uda Euskal Herrian

Día de lluvia en una imagen de archivo. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Alerta horia igande honetan, euriteengatik
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Agencias | EITB

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El Gobierno Vasco ha desactivado la alerta naranja por temperaturas altas persistentes, una vez finalizada la ola de calor que ha afectado esta semana a Euskadi. No obstante, se ha activado un aviso amarillo por altas temperaturas para este sábado y otro similar por precipitaciones intensas para este domingo.

Durante la jornada de este sábado, hasta las 18:00 horas, se esperan temperaturas muy altas, con máximas que podrían rondar los 32 grados en la zona cantábrica interior, 34 en la zona de transición y podrían llegar a 35 en el eje del Ebro.

La situación será más favorable en la zona costera, donde los termómetros marcarán 25 grados de máxima.

También se ha decretado aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava, debido a las altas temperaturas y al viento sur.

Chubascos intensos

En la tarde de mañana, desde las 16:00 hasta las 24:00 horas, permanecerá activo el aviso amarillo por lluvias intensas, que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, sobre todo en Álava.

Durante ese periodo se esperan chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de viento fuertes que podrán superar los 60 km/h.

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