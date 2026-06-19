ECLIPSE SOLAR
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Durante siglos, los eclipses provocaron terror a la humanidad

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Algunas civilizaciones alzaron los ojos al cielo y mediante la observación, se dieron cuenta de que los eclipses podían predecirse. El primer paso fue tomar nota: el 30 de noviembre del año 3.340 Antes de Cristo, el sol desapareció. Es considerado el eclipse más antiguo de la historia de la humanidad. 

Eguraldia Eclipses solares

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