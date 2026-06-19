Durante siglos, los eclipses provocaron terror a la humanidad
Algunas civilizaciones alzaron los ojos al cielo y mediante la observación, se dieron cuenta de que los eclipses podían predecirse. El primer paso fue tomar nota: el 30 de noviembre del año 3.340 Antes de Cristo, el sol desapareció. Es considerado el eclipse más antiguo de la historia de la humanidad.
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Alerta naranja por calor extremo en Hego Euskal Herria el domingo, con máximas de hasta 40 grados
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha endurecido los avisos previstos para este fin de semana ante el episodio de calor intenso que afectará a Hego Euskal Herria. El domingo será la jornada más complicada, con temperaturas cercanas a los 40 grados y un riesgo muy alto de incendios forestales en Álava. En Navarra también han impuesto la alerta naranja, desde las 12:00 a las 20:00 horas.
Las temperaturas siguen al alza y alcanzarán valores extremos este fin de semana
Las máximas superarán los 30 grados en amplias zonas de Hego Euskal Herria durante los próximos días y podrían rebasar los 40 grados el domingo. Euskalmet prevé un fin de semana marcado por el calor intenso, aunque también existe riesgo de tormentas, especialmente durante la jornada de este viernes.
¿Está formándose un Súper Niño? El Pacífico se calienta en un planeta más cálido que nunca
El océano Pacífico muestra señales de calentamiento que podrían anticipar un episodio intenso de El Niño en los próximos meses. La posible evolución del fenómeno llega en un contexto de temperaturas oceánicas récord y con un riesgo de fenómenos meteorológicos extremos a escala global.
Las temperaturas siguen en ascenso y obligan a activar el aviso amarillo por calor en Álava y Navarra
Las temperaturas serán 2 o 3 ºC más altas y podrían incluso superar los 35 grados en algunos puntos.
El mercurio volverá a dispararse el miércoles: el inicio de semana nos da una tregua
Este lunes y martes llegan con temperaturas más bajas, preludio de la subida del mercurio a partir del miércoles: se superarán los 30º en el interior.
Atendidas 40 personas por calor en la CAV, el más grave un participante de la Galipa Mendi Bira de Serantes
Por segundo día consecutivo, se han superado los 30 grados en toda la CAV. A partir de este lunes llegará un alivio relativo del calor, con un descenso generalizado de las temperaturas máximas, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego.
¿Cómo afecta un eclipse de sol a los animales?
La mayoría de la fauna del planeta se rige según la luz solar por lo que un eclipse afecta a los animales, aunque no de igual manera. Algunos simplemente observan como se oscurece todo a nuestro alrededor. Otros, sin embargo, adaptan sus actividades a la falta de luz.
El verano llama ya a la puerta con un fin de semana de sol, calor y aviso amarillo
Los cielos azules y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria desde hoy y, al menos, hasta el domingo. Hoy, sobre todo en el sur, los termómetros subirán de forma notable, y tanto el sábado como el domingo, se superarán fácilmente los 30 ºC en todo el país, tanto en el interior como en la costa, donde se activará el aviso amarillo por temperaturas altas.
Ambiente muy cubierto y fresco, al menos hasta el jueves
Los primeros días de la semana el sol brillará por su ausencia y las temperaturas se situarán por debajo de los 20 grados. No lloverá mucho, pero lo hará sobre todo por las mañanas.