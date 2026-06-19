EGUZKI EKLIPSEA
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Mendeetan zehar, eklipseek gizakiarengan beldurra eragiten zuten

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Duela urte asko, zibilizazioak eklipseak aurreikusi zitezkeela konturatu ziren. Kristo Aurretik 3.340. urtean eguzkia erabat desagertu zen: gizateriaren eklipse zaharrenetzat jotzen da. Horren berri dugu petroglifo bati esker. 

Eguraldia Eguzki eklipseak

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