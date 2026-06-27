Sánchez, sobre los casos de corrupción: "Si los hubiéramos conocido, jamás los hubiéramos tolerado"
El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que, de haber conocido las presuntas prácticas corruptas que afectan a antiguos responsables del partido, "jamás las habríamos tolerado". Además, ha insistido en que el PSOE "no se ha financiado irregularmente" y ha defendido la rapidez con la que, según ha dicho, actuó la formación para renovar la dirección del partido, y colaborar con la Justicia.
Durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, Sánchez ha reconocido que el partido ha sufrido "un caso de corrupción" que afecta a la antigua Secretaría de Organización, encabezada primero por José Luis Ábalos y posteriormente por Santos Cerdán, el primero condenado a 24 años de cárcel y el segundo investigado en varias causas. Sin citarles expresamente, ha atribuido las irregularidades a "personas concretas" que, según ha lamentado, aprovecharon sus cargos para obtener "beneficios personales".
Sánchez ha admitido igualmente que todavía "no se ha avanzado lo suficiente" para erradicar la corrupción en la vida política, aunque ha sostenido que durante los últimos ocho años sí se han producido avances en esta materia. En esa línea, ha defendido que España "será un país aún mejor en 2031" si continúa gobernando un Ejecutivo progresista.
Reivindica la presunción de inocencia
Igualmente, el líder del PSOE ha denunciado el "atropello" a los derechos fundamentales del expresidente Zapatero y de su familia, al filtrase años de mensajes privados que "nada tiene que ver" con la causa en la que se le investiga. Y ha lamentado que se hayan vulnerado los derechos procesales de Zapatero, al causarle "un inmenso daño" desde el punto de vista personal y también familiar.
Sánchez se ha referido también a las causas judiciales de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, de los que "más difícil" le resulta hablar, según ha dicho. Tras desmentir informaciones publicadas a lo largo de los meses, ha señalado que la instrucción del caso de su pareja no ha estado "exenta de polémica" por las quejas contra el juez Juan Carlos Peinado y ha pedido "que la Justicia sea justa" con estos casos.
En ese contexto, ha pedido que prevalezca la presunción de inocencia, "lo mínimo aceptable en un Estado de derecho".
Asegura que habrá presupuestos en 2026
Por otro lado, Sánchez ha reprochado al PP y Vox que voten con Junts para pedir su dimisión, después de la que "montaron" con la ley de amnistía. El presidente del Gobierno español ha dicho que entiende la "frustración" de los partidos de la derecha, pero ha recalcado que las legislaturas duran cuatro años, también cuando no gobiernan ellos.
En este sentido, ha asegurado que habrá presupuestos generales del Estado en 2026 y elecciones en 2027 y ha subrayado que la mejor forma de responder a la "involución" de la derecha y su "desregulación" basada en derogar leyes es aprobando avances sociales.
La reunión del Comité Federal ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela. Sánchez ha trasladado su solidaridad con los afectados y ha expresado el compromiso del Gobierno español con las labores de reconstrucción del país.
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