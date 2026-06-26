Las autoridades de Venezuela han elevado el balance de víctimas a 235 fallecidos y más de 4.300 heridos tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió el país en la noche del miércoles, según el último recuento oficial.

El ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, ha explicado que la mayoría de los heridos son leves, aunque también hay casos graves que han requerido intervención quirúrgica. Ha señalado además que el estado de La Guaira concentra el mayor número de afectados y que los hospitales están al límite de su capacidad, lo que ha obligado a habilitar centros de campaña.

Según las autoridades, desde el momento del seísmo se activó el sistema nacional de emergencias y se ha reforzado la coordinación entre hospitales públicos y privados para atender la emergencia. También se han registrado alrededor de 30 réplicas que han afectado especialmente a La Guaira, Caracas y Yaracuy, lo que ha llevado al Gobierno a declarar el estado de desastre.

En paralelo, Estados Unidos ha anunciado el envío de equipos de respuesta y apoyo logístico para colaborar en las tareas de emergencia en el país sudamericano. La Embajada estadounidense en Caracas ha confirmado el despliegue de personal especializado y la llegada de mandos militares para coordinar la operación sobre el terreno.

El Mando Sur de Estados Unidos ha detallado que se ha activado un refuerzo de fuerzas para facilitar la distribución de ayuda humanitaria, el transporte de equipos de rescate y la evaluación de daños en las zonas afectadas. Además, Washington ha anunciado una ayuda de 150 millones de dólares destinada a las labores de emergencia.

Las autoridades estadounidenses han subrayado que el despliegue se realiza a petición formal de Caracas y que las operaciones se centrarán en el apoyo logístico y humanitario para acelerar la respuesta ante la catástrofe.