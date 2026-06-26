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Carrera contrarreloj en Venezuela para rescatar supervivientes tras el devastador terremoto

Estados Unidos ha iniciado el despliegue de equipos de apoyo y recursos logísticos tras los dos fuertes terremotos registrados en Venezuela, que han dejado cientos de muertos y miles de heridos.
AME4657. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Rescatistas trabajan en una zona afectada por un terremoto, este jueves en Caracas (Venezuela). El Gobierno de Venezuela elevó a 235 los muertos y a 4.300 los heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la víspera, cuya devastación golpeó especialmente al estado La Guaira. EFE/ Ronald Peña R
Trabajos de desescombro en Caracas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Venezuelako lurrikararen azken ordukoa: AEBk laguntza humanitarioa eta erreskate taldeak bidali ditu
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EITB

Última actualización

Las autoridades de Venezuela han elevado el balance de víctimas a 235 fallecidos y más de 4.300 heridos tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió el país en la noche del miércoles, según el último recuento oficial.

El ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, ha explicado que la mayoría de los heridos son leves, aunque también hay casos graves que han requerido intervención quirúrgica. Ha señalado además que el estado de La Guaira concentra el mayor número de afectados y que los hospitales están al límite de su capacidad, lo que ha obligado a habilitar centros de campaña.

Según las autoridades, desde el momento del seísmo se activó el sistema nacional de emergencias y se ha reforzado la coordinación entre hospitales públicos y privados para atender la emergencia. También se han registrado alrededor de 30 réplicas que han afectado especialmente a La Guaira, Caracas y Yaracuy, lo que ha llevado al Gobierno a declarar el estado de desastre.

En paralelo, Estados Unidos ha anunciado el envío de equipos de respuesta y apoyo logístico para colaborar en las tareas de emergencia en el país sudamericano. La Embajada estadounidense en Caracas ha confirmado el despliegue de personal especializado y la llegada de mandos militares para coordinar la operación sobre el terreno.

El Mando Sur de Estados Unidos ha detallado que se ha activado un refuerzo de fuerzas para facilitar la distribución de ayuda humanitaria, el transporte de equipos de rescate y la evaluación de daños en las zonas afectadas. Además, Washington ha anunciado una ayuda de 150 millones de dólares destinada a las labores de emergencia.

Las autoridades estadounidenses han subrayado que el despliegue se realiza a petición formal de Caracas y que las operaciones se centrarán en el apoyo logístico y humanitario para acelerar la respuesta ante la catástrofe.

TERREMOTOS

Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela y causan al menos 235 muertos y más de 4300 heridos

EITB

Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y han pedido ayuda internacional. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10 000 y 100 000 muertos.

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Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela y causan al menos 235 muertos y más de 4300 heridos

 

Una vasca fallecida y dos desaparecidas

Una mujer de origen vasco ha fallecido a raíz de los terremotos sucedidos este jueves en Venezuela. Una segunda permanece desaparecida según ha informado la Plataforma de Venezolanos de Bilbao, que citan como fuentes a miembros del Centro Vasco en Caracas.

Además, EITB también ha podido saber que no hay noticias de un hombre de origen vizcaíno. Es un ingeniero de 67 años que ha desaparecido en la zona más afectada también. Vivía en un edificio de siete plantas que se ha derrumbado y estaba dentro de casa cuando ocurrieron los terremotos.

La fallecida es Alazne Solabarrieta, de 65 años. En el momento del terremoto se encontraba en su casa junto a su esposo, que se encuntra herido y hospitalizado.

Venezuela Terremotos Estados Unidos Internacional

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Unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, que ha sido con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales. Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy.

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Mikel estaba en La Guaira en el momento del terremoto, mientras que Agustín se encontraba en su casa, viendo el fútbol. Mikel relata que no va a olvidar nunca el camino hasta su casa en Caracas, ni cuando ha llegado a su casa, ya que creía que uno de sus amigos estaba bajo los escombros. Piden a la comunidad internacional que envíen ayuda cuanto antes.

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