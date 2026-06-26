LURRIKARAK
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Erlojuaren aurka bila ari dira Venezuelan, lurrikararen ostean bizirik atera direnak erreskatatzeko

Ameriketako Estatu Batuek (AEB) laguntza taldeak eta baliabide logistikoak zabalduko dituzte Venezuelan izandako bi lurrikara bortitzen ondorioz. Ehunka hildako eta milaka zauritu zenbatu dituzte.

AME4657. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Rescatistas trabajan en una zona afectada por un terremoto, este jueves en Caracas (Venezuela). El Gobierno de Venezuela elevó a 235 los muertos y a 4.300 los heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la víspera, cuya devastación golpeó especialmente al estado La Guaira. EFE/ Ronald Peña R
Hondakinak kentzeko lanak Caracasen. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako agintariek 235 hildako eta 4.300 zauritu baino gehiago zenbatu dituzte bertan izandako 7,5 eta 7,2 graduko lurrikararen ondorioz, azken zenbaketa ofizialaren arabera.

Carlos Alvarado Venezuelako Osasun ministroak azaldu duenez, zauritu gehienak arinak dira, baina badira interbentzio kirurgikoa behar izan duten kasu larriak ere. Gainera, La Guairako estatuan daude gaixo gehien, eta ospitaleak beren ahalmenaren mugan daude.

Agintarien arabera, lurrikararen unetik larrialdietako sistema nazionala aktibatu da, eta ospitale publiko eta pribatuen arteko koordinazioa indartu da larrialdiari aurre egiteko. 30 erreplika inguru ere izan dira, La Guairan, Caracasen eta Yaracuyn bereziki.

Aldi berean, Ameriketako Estatu Batuek erantzun eta laguntza logistikorako taldeak bidaliko dituztela iragarri dute, Hego Amerikako herrialdean larrialdi lanetan laguntzeko.

Ameriketako Estatu Batuetako Hegoaldeko Aginteak zehaztu duenez, esfortzuak egin dituzte laguntza humanitarioa banatzeko, erreskate taldeak garraiatzeko eta kalteak ebaluatzeko. Gainera, Washingtonek 150 milioi dolarreko laguntza iragarri du larrialdi lanetarako.

AEBko agintariek azpimarratu dute Caracasek eskatuta egiten dela, eta operazioak laguntza logistikoan eta humanitarioan oinarrituko direla, hondamendiaren aurrean erantzuna bizkortzeko.

LURRIKARAK

Bi lurrikara gogorrek Venezuela astindu dute eta, gutxienez, 235 hildako eta 4.300 zauritu utzi dituzte

Agentziak | EITB

Venezuelako agintariek larrialdi egoera ezarri dute, eta nazioarteari laguntza eskatu diote. AEBko Zerbitzu Geologikoaren arabera, hildakoen kopurua 10.000 eta 100.000 artekoa izan liteke.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Bi lurrikara gogorrek Venezuela astindu dute eta, gutxienez, 235 hildako eta 4.300 zauritu utzi dituzte

 

Hildako euskal herritar bat eta desagertutako bi

Jatorri euskalduneko emakume bat hil da ostegun honetan Venezuelan izandako lurrikaren ondorioz. Bigarren bat desagertuta dago, Bilboko Venezuelarren Plataformak, Caracaseko Euskal Etxeko iturriak aipatuz, jakitera eman duenez.

Gainera, EITBk jakin ahal izan du ez dagoela bizkaitar jatorriko gizon baten berririk. 67 urteko ingeniaria da, eta inguru kaltetuenean desagertu da. Erori den zazpi solairuko eraikin batean bizi zen eta etxe barruan zegoen lurrikarak gertatu zirenean.

Hildakoa 65 urteko Alazne Solabarrieta da. Lurrikararen unean bere etxean zegoen senarrarekin batera. Senarra zaurituta dago erietxe batean.

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