Israelek baztertu egin du Trumpen Gazarako 15 puntuko plana
Netanyahuk esan du Hamas erabat armagabetu arte Israelgo Armadak ez duela Gazatik alde egingo, eta baztertu egin du Palestinako Estatua sortzea.
Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk Gazako Zerrendarako Donald Trump AEBko presidenteak bultzatutako 15 puntuko plana baztertu du igande honetan, eta azpimarratu du Israelgo Armadak ez duela bertatik alde egingo Hamasek armak utzi arte.
"Israelek 15 puntuko dokumentua baztertzen du", adierazi du Netanyahuk sare sozialetan zabaldutako bideo batean. Israelgo lehen ministroak zehaztu du armagabetzeak "arma guztiak" hartu behar dituela barne, astunak zein arinak.
Netanyahuk azaldu du Israelek AEBrekin negoziatzen jarraitzen duela akordioa baztertu ostean. Hamasek eta beste talde palestinar armatu batzuek onartu egin zuten proposamena. AEBren proposamenetako batzuk onargarriak direla eta beste batzuk ez direla esan du Israelgo lehen ministroak.
Netanyahuk baztertu egin du Palestinako Estatua sortzea
Halaber, Israelgo Gobernuaren buru den bitartean, ez Gazan, ezta Zisjordanian ere, Palestinako Estaturik ez dela izango berretsi du. "Israelen existentzia eta Israelgo herritar guztien segurtasuna ez daude negoziazioaren menpe", adierazi du.
Netanyahuk baztertu egin du plana Nickolay Mladenov Gazako Bakerako Kontseiluko zuzendari nagusiak baieztatu ostean Israelgo segurtasun kabineteak Gazan Nazioarteko Egonkortze Indarra zabaltzeari argi berdea eman diola. Donald Trumpek bultzatutako bake-misioa da.
Hamasek Trumpen planarekiko konpromisoa berretsi du
Bestalde, Hamasek Donald Trumpen 15 puntuko planarekiko «konpromiso irmoa» duela adierazi du, eta akordioaren fase guztiak betetzea eskatu du. Talde islamistak adierazi du horrek Gazan su-etena erabat ezartzea, Israelgo armadaren erretiratzea eta mugako pasabideak irekitzea ekarri behar duela, besteak beste.
Halaber, laguntza humanitarioa eta hornidurak sartzea eta berreraikuntza-prozesua abiaraztea eskatu du. Hamasek ez du armagabetzeari buruzko aipamenik egin azken adierazpenean, eta Egipto, Turkia eta Qatar bitartekariei eta Gazako Bakerako Kontseiluari eskatu die Israelek hitzartutakoa beteko duela bermatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Schengen eremua bermatuta dagoela esan dio Aagesenek Italiari
Espainiako Gobernuko presidenteordeak azpimarratu du Ceutan sartutako migratzaileetako bat ere ez dela penintsulara iritsi.
Ebola kontrolik gabe zabaltzen ari da Kongoko Errepublika Demokratikoan eta 1.850 hildako eragin ditu jada
Inoiz izandako agerraldirik larrienak 4.053 kasu baieztatu ditu dagoeneko, eta MOEk "premiazko" erantzuna eskatu du.
Abelardo de la Espriellak Kolonbiako Presidentetza hartu du
Eskuin muturreko presidente berriak Cali aukeratu du inbestidurarako, Bogota hautatu beharrean, eta talde armatu ilegalekin elkarrizketari amaiera ematea eta legez kanpoko laboreak fumigatuko dituela iragarri du.
SpaceXen kohete batek Ilargiaren kontra talka egin duela esan du NASAk, baina adierazi du ez duela arriskurik ekarriko
2025eko urtarrilean jaurtitako Falcon 9 kohete baten goiko zatiak, planifikatu gabe, talka egin du Ilargiaren gainazalarekin, eguzki-jardueraren eta grabitate-indarren konbinazio baten ondorioz.
Iranek eta Omanek Ormuzen nabigatzeko bide berri bat adostu dute
Itsasarteko bide berri hori egiteko akordioa lortu izanak ez du esan nahi berriro irekiko dutenik, Iranek zehaztu duenaren arabera, AEBren eta Israelen arteko erasoaldi militarraren ondorioz itxi baitzuten.
Marokok dozenaka pertsona auzipetu ditu Ceutako krisiarekin lotutako delituengatik
Marokoko Giza Eskubideen Elkartearen arabera, 34 pertsona auzipetu dituzte Tetuanen (tartean, bost adingabe) eta 52, Nadorren.
Danubiok bere sekretuak agerian utzi ditu lehortearen ondoren: mamut baten aztarnak eta nazien ontziak azalera atera dira
Danubio ibaiak, Europako bigarren luzeenak, lehorte historikoa bizi du, eta bere ur-emaria murriztu denez, iraganeko aztarna harrigarriak utzi ditu agerian: mamut baten aztarnak azaldu dira Bulgarian, eta Bigarren Mundu Gerran hondoratutako dozenaka ontzi ikusgai geratu dira Serbian.
Gutxienez 14 pertsona hil eta 27 zauritu dira Errusiak Kiev eskualdean gauez egindako erasoetan
Brovary barrutian "sute handiak" izan dira biltegi batzuetan, eta baita Velyka Dymerka, Kvitneve eta Peremoga herrietan ere. Astearte honetan, Volodimir Zelensky Ukrainako presidenteak Errusiaren aurkako operazio gehiago egitekotan zela iragarri osteko erantzun gisa egin ditu Moskuk azken erasoak.
Bruselak esan du EBk "lanak ondo" egin dituela Ceutan, eta "migrazio erreformak bizkortzeko" eskatu du
Magnus Brunner Europako Barne eta Migrazio komisarioaren hitzetan, Ceutan lehertutako krisitik ateratako ondorio nagusia da Europar Batasuneko kideek "bat eginda" kudeatu behar dituztela migrazio politikak.