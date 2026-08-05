Migrazioa
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Marokok dozenaka pertsona auzipetu ditu Ceutako krisiarekin lotutako delituengatik

Marokoko Giza Eskubideen Elkartearen arabera, 34 pertsona auzipetu dituzte Tetuanen, tartean bost adingabe, eta 52 Nadorren.
FOTODELDÍA CEUTA, 05/08/2026.- Los jóvenes inmigrantes que duermen en la calle hacen cola para ducharse en la playa del Trampolín, tras acceder a Ceuta el pasado jueves durante la entrada masiva por el espigón fronterizo protagonizada por más de 70.000 personas y que permanecen en la ciudad, entre ellos 528 menores. EFE/ Reduan
Gazte migratzaileak kalean daude, Ceutan. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Marokoko Justiziak gutxienez 34 pertsona auzipetu ditu Tetuanen, EFEk aipatutako Marokoko Giza Eskubideen Elkarteko iturrien arabera, Ceutako krisiarekin lotutako indarkeriazko ekintzengatik eta beste delitu batzuengatik. Prozesuetako bost adingabeak dira. Indarkeria eta bandalismoa egozten dizkiete, eta haurrak babesteko Rabateko zentro batera eraman dituzte.

Gainerako atxilotuei honako delitu hauek leporatu dizkiete: matxinada, armak erabiltzea, Poliziaren aurkako indarkeria eta ondasun publikoei kalte egitea, Castillejos eta Espainiako hiri autonomoaren arteko mugan zeharkatze irregularrak antolatzea, eta "baimenik gabe bidaiarien garraioan parte hartzea eta atzerritarrak prestatu gabeko lekuetatik ezkutuan ateratzea erraztea".

Gainera, Marokok 52 pertsona eraman ditu Nadorreko auzitegietara, Ceutako krisiarekin lotuta.

Marokoko agintariek ez dute atxilotuei buruzko informazio ofizialik eman.

Europa Pressen arabera, bertako iturri diplomatikoek ukatu egin dute migrazio-politikak "erlaxatu" direnik, eta ziurtatu dute "muga modu irregularrean" zeharkatzen saiatzen denak badakiela "itzuli egingo dutela eta Marokok bere itzulera onartuko duela". Rabatek "konpromiso" horri eusten dio “aspalditik”.

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FOTODELDÍA - CEUTA, 02/08/2026.- Medios desplegados intentan detener a un migrante este domingo en Ceuta. EFE/Reduán
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Marokok mafiei, desinformazioari eta itzulketei buruzko gaizki-ulertuei egotzi die Ceutako krisia

Marokoko Barne Ministerioak migratzaileak Ceutan masiboki sartu izanari buruzko lehen balorazioa egin du, eta 11 pertsona hil direla adierazi du. Rabaten esanetan, giza trafikoko sareek, desinformazio kanpainek eta Espainiako Auzitegi Gorenaren epai baten interpretazio okerrak eragin dute egoera. Epai horren ondorioez ohartarazi zion Marokok Espainiari, bertako iturri baten arabera.

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