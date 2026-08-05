Marruecos procesa a decenas de personas por delitos relacionados con la crisis de Ceuta
La Justicia marroquí ha procesado al menos a 34 personas en Tetuán, según fuentes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos citadas por EFE, por actos violentos y otros delitos relacionados con los cruces clandestinos hacia Ceuta. El proceso se ha llevado a cabo en Tetúan, y cinco de las personas procesadas son menores, detenidos por actos de violencia y vandalismo y trasladados a un centro de protección de la infancia en Rabat.
El resto de detenidos están acusados de delitos de rebelión, uso de armas, violencia contra la Policía y daños a bienes públicos, así como de organizar cruces irregulares por la frontera entre Castillejos y la ciudad autónoma española y de "participar en el transporte de pasajeros sin autorización y facilitar la salida clandestina de extranjeros por lugares no habilitados".
Además, Marruecos ha llevado a 52 personas a los tribunales de Nador por los incidentes registrados durante la crisis.
Las autoridades marroquíes no han proporcionado información oficial sobre el número de detenidos.
Fuentes diplomáticas marroquíes han negado tajantemente a Europa Press que se haya producido una "relajación" de las políticas migratorias, mientras que aseguraron que "quien intente atravesar" la frontera de forma irregular "sabe que será devuelto y que Marruecos aceptará su retorno", un "compromiso" que Rabat mantiene desde hace "años".
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