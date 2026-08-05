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Marruecos procesa a decenas de personas por delitos relacionados con la crisis de Ceuta

Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, 34 personas han sido procesadas en Tetuán, entre ellas cinco menores, y 52 en Nador. No hay información oficial del Estado marroquí.
FOTODELDÍA CEUTA, 05/08/2026.- Los jóvenes inmigrantes que duermen en la calle hacen cola para ducharse en la playa del Trampolín, tras acceder a Ceuta el pasado jueves durante la entrada masiva por el espigón fronterizo protagonizada por más de 70.000 personas y que permanecen en la ciudad, entre ellos 528 menores. EFE/ Reduan
Jóvenes migrantes permanecen en la calle en Ceuta. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

La Justicia marroquí ha procesado al menos a 34 personas en Tetuán, según fuentes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos citadas por EFE, por actos violentos y otros delitos relacionados con los cruces clandestinos hacia Ceuta. El proceso se ha llevado a cabo en Tetúan, y cinco de las personas procesadas son menores, detenidos por actos de violencia y vandalismo y trasladados a un centro de protección de la infancia en Rabat.

El resto de detenidos están acusados de delitos de rebelión, uso de armas, violencia contra la Policía y daños a bienes públicos, así como de organizar cruces irregulares por la frontera entre Castillejos y la ciudad autónoma española y de "participar en el transporte de pasajeros sin autorización y facilitar la salida clandestina de extranjeros por lugares no habilitados".

Además, Marruecos ha llevado a 52 personas a los tribunales de Nador por los incidentes registrados durante la crisis.

Las autoridades marroquíes no han proporcionado información oficial sobre el número de detenidos.

Fuentes diplomáticas marroquíes han negado tajantemente a Europa Press que se haya producido una "relajación" de las políticas migratorias, mientras que aseguraron que "quien intente atravesar" la frontera de forma irregular "sabe que será devuelto y que Marruecos aceptará su retorno", un "compromiso" que Rabat mantiene desde hace "años".

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