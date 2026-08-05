El Danubio revela sus secretos tras la sequía: emerge un mamut y reaparecen barcos nazis
El río Danubio, el segundo más largo de Europa, vive una sequía histórica y la bajada del caudal de agua ha dejado al descubierto sorprendentes vestigios del pasado: los restos de un mamut han salido a la luz en Bulgaria y decenas de barcos nazis hundidos durante la Segunda Guerra Mundial han reaparecido en Serbia.
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