El Danubio revela sus secretos tras la sequía: emerge un mamut y reaparecen barcos nazis

El Ministerio del Interior marroquí ha ofrecido su primera valoración sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha cifrado en 11 los fallecidos en su territorio. Rabat asegura que los hechos estuvieron provocados por redes de trata, campañas de desinformación y una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo español, sobre la que, según una fuente citada por EFE, advirtió a España.