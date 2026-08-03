CRISIS MIGRATORIA
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Marruecos atribuye la crisis de Ceuta a las mafias, la desinformación y los malentendidos sobre las devoluciones

El Ministerio del Interior marroquí ha ofrecido su primera valoración sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha cifrado en 11 los fallecidos en su territorio. Rabat asegura que los hechos estuvieron provocados por redes de trata, campañas de desinformación y una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo español.
FOTODELDÍA - CEUTA, 02/08/2026.- Medios desplegados intentan detener a un migrante este domingo en Ceuta. EFE/Reduán
Policía persigue a un migrante en Ceuta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Marokok mafiei, desinformazioari eta itzulketei buruzko gaizki-ulertuei egotzi die Ceutako krisia
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EITB

Última actualización

El Gobierno de Marruecos ha responsabilizado a las redes de trata de personas, la desinformación y los malentendidos sobre una sentencia del Tribunal Supremo español de la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde decenas de miles de personas accedieron a la ciudad autónoma a través de la zona del Tarajal.

En su primera valoración pública de los hechos, el Ministerio del Interior marroquí ha asegurado que la llegada masiva de migrantes "no fue fruto de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales", sino de la combinación de "la explotación maliciosa del espacio digital", la actuación de mafias y la difusión de "información engañosa".

Según Rabat, parte de las personas que intentaron cruzar la frontera interpretaron de forma equivocada una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las denominadas devoluciones en caliente, lo que habría generado la "convicción" de que era posible entrar en territorio europeo y evitar el retorno inmediato.

Marruecos confirma 11 fallecidos

Las autoridades marroquíes han confirmado por primera vez sus cifras de víctimas. Según el Ministerio del Interior, son 11 las personas fallecidas en territorio marroquí, diez de ellas por ahogamiento y una más por las lesiones sufridas tras caer desde una zona rocosa cercana a Ceuta.

Marruecos trabaja ahora junto a las autoridades españolas para determinar "el número real de personas afectadas", así como sus identidades y nacionalidades, con el objetivo de completar los procedimientos legales, administrativos y humanitarios.

Las autoridades españolas han confirmado hasta el momento 72 fallecidos en la crisis migratoria. Si se suman las víctimas contabilizadas por Marruecos, la cifra total superaría las 80 personas fallecidas.

Rabat defiende su actuación durante la crisis

El Ministerio del Interior marroquí sostiene que actuó desde el inicio con un "enfoque proactivo e integral", reforzando la vigilancia y la presencia de los servicios de seguridad y las autoridades territoriales.

Rabat afirma que estas medidas permitieron "controlar el curso de los acontecimientos, proteger vidas, preservar el orden público y asegurar las fronteras", siempre dentro del marco legal y respetando el principio de proporcionalidad.

Además, la Fiscalía marroquí ha abierto una investigación judicial para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades relacionadas con los acontecimientos.

Marruecos reivindica su papel como socio migratorio

En su comunicado, el Gobierno marroquí insiste en que la gestión de la migración irregular debe abordarse desde la "responsabilidad compartida", la solidaridad y el reparto de cargas entre países.

Rabat asegura que seguirá colaborando con sus socios internacionales en la lucha contra la migración irregular y las redes de trata, y que mantendrá las medidas destinadas a proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de las personas.

Según los datos ofrecidos por las autoridades marroquíes, unas 40.000 personas llegaron a la frontera con Ceuta durante la crisis y otras 1.135 intentaron acceder a Melilla. Por su parte, el Gobierno de España ha señalado que la mayoría de quienes entraron en Ceuta ya han regresado a Marruecos.

Migración España Internacional

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