Marruecos atribuye la crisis de Ceuta a las mafias, la desinformación y los malentendidos sobre las devoluciones

El Gobierno de Marruecos ha responsabilizado a las redes de trata de personas, la desinformación y los malentendidos sobre una sentencia del Tribunal Supremo español de la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde decenas de miles de personas accedieron a la ciudad autónoma a través de la zona del Tarajal.

En su primera valoración pública de los hechos, el Ministerio del Interior marroquí ha asegurado que la llegada masiva de migrantes "no fue fruto de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales", sino de la combinación de "la explotación maliciosa del espacio digital", la actuación de mafias y la difusión de "información engañosa".

Según Rabat, parte de las personas que intentaron cruzar la frontera interpretaron de forma equivocada una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las denominadas devoluciones en caliente, lo que habría generado la "convicción" de que era posible entrar en territorio europeo y evitar el retorno inmediato.