Nuevos testimonios apuntan a agresiones reiteradas de porteros de Mítika antes de la muerte de Kerman Villate

Un reportaje emitido este domingo por Radio Euskadi recoge los testimonios de varios clientes de la discoteca Mítika de Vitoria-Gasteiz que aseguran haber sido agredidos por miembros del personal de seguridad en los meses previos a la muerte de Kerman Villate, fallecido durante la madrugada del 22 al 23 de febrero del pasado año, tras recibir un fuerte golpe propinado por uno de los porteros del establecimiento.

Según los relatos de estos cuatro jóvenes, cuyas identidades han sido protegidas mediante nombres ficticios, las agresiones se produjeron de forma repentina, sin advertencias previas y con un elevado nivel de violencia. Sus testimonios están respaldados por denuncias presentadas ante la Ertzaintza y, en algunos casos, por procedimientos judiciales ya celebrados o todavía pendientes.

Agresiones sin mediar palabra

De hecho, el testimonio de uno de ellos, sobre lo que le trasladó una persona que le atendió tras la agresión, refuerza la idea de que los episodios eran conocidos y reiterados: "Me dijo para denunciarlo, 'porque esto pasa aquí todas las semanas, y es un caos, y tenéis que denunciarlo'".

Uno de los jóvenes ha relatado que perdió el conocimiento durante varios minutos tras recibir un único golpe, cuando abandonaba el local por una zona acotada por la que, según afirma, otro vigilante le había permitido el paso. Otro asegura que fue agredido por varios porteros cuando regresó a recoger su chaqueta. Un tercer testimonio sostiene que el mismo portero posteriormente implicado en la muerte de Kerman Villate le perforó el tímpano de un golpe en el oído.