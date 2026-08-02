Nuevos testimonios apuntan a agresiones reiteradas de porteros de Mítika antes de la muerte de Kerman Villate
Cuatro jóvenes relatan en un reportaje exclusivo de Radio Euskadi las agresiones a manos de porteros de la discoteca Mítika, en los meses previos a la muerte de Kerman. Todos los casos fueron denunciados ante la Ertzaintza.
Un reportaje emitido este domingo por Radio Euskadi recoge los testimonios de varios clientes de la discoteca Mítika de Vitoria-Gasteiz que aseguran haber sido agredidos por miembros del personal de seguridad en los meses previos a la muerte de Kerman Villate, fallecido durante la madrugada del 22 al 23 de febrero del pasado año, tras recibir un fuerte golpe propinado por uno de los porteros del establecimiento.
Según los relatos de estos cuatro jóvenes, cuyas identidades han sido protegidas mediante nombres ficticios, las agresiones se produjeron de forma repentina, sin advertencias previas y con un elevado nivel de violencia. Sus testimonios están respaldados por denuncias presentadas ante la Ertzaintza y, en algunos casos, por procedimientos judiciales ya celebrados o todavía pendientes.
Agresiones sin mediar palabra
De hecho, el testimonio de uno de ellos, sobre lo que le trasladó una persona que le atendió tras la agresión, refuerza la idea de que los episodios eran conocidos y reiterados: "Me dijo para denunciarlo, 'porque esto pasa aquí todas las semanas, y es un caos, y tenéis que denunciarlo'".
Uno de los jóvenes ha relatado que perdió el conocimiento durante varios minutos tras recibir un único golpe, cuando abandonaba el local por una zona acotada por la que, según afirma, otro vigilante le había permitido el paso. Otro asegura que fue agredido por varios porteros cuando regresó a recoger su chaqueta. Un tercer testimonio sostiene que el mismo portero posteriormente implicado en la muerte de Kerman Villate le perforó el tímpano de un golpe en el oído.
Decepción con la Justicia
Javi asegura que los porteros lo usaron "como un saco de boxeo"; Andoni recuerda que "no me dio tiempo ni a decir 'voy con ellos'; me dio un golpe y caí al suelo", una agresión que le hizo perder el conocimiento; y Jon sostiene que, cuando se acercó a hablar con el personal de seguridad para recuperar sus pertenencias, "sin haber dicho una palabra, me dio un tortazo en el oído".
Los afectados también han expresado su descontento con la respuesta judicial obtenida tras denunciar los hechos. Algunos aseguran que no fue posible identificar al presunto agresor durante el juicio, mientras que otros afirman haberse sentido desinformados o inducidos a renunciar a continuar con el procedimiento. En varios casos, manifiestan que las resoluciones o el desarrollo de las actuaciones judiciales les resultaron decepcionantes.
Antecedentes conocidos
Todos los testimonios recogidos por Radio Euskadi corresponden a hechos anteriores a la agresión mortal de Kerman Villate. Los entrevistados coinciden en que los antecedentes existentes hacían necesaria la adopción de medidas para evitar que se produjeran nuevos episodios de violencia.
El reportaje recuerda además que un reciente informe del Ararteko cuestionó la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por no haber adoptado una actitud más proactiva ante los antecedentes existentes. Según dicho informe, el propio consistorio reconoció que se habían registrado hasta 13 actuaciones relacionadas con presuntas agresiones de porteros de Mítika a clientes durante los meses anteriores a la muerte de Villate.
En este contexto, los jóvenes sostienen además que tanto la Ertzaintza como la Policía Local de Vitoria-Gasteiz, los servicios de emergencia e incluso taxistas conocían la reiteración de este tipo de incidentes en el entorno de la discoteca.
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