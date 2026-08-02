ESCASEZ DE AGUA
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La Diputación de Bizkaia enviará desde este lunes camiones cisterna al Valle de Carranza para garantizar el suministro de agua

De lunes a viernes, el ente foral transportará diariamente 250 metros cúbicos para contribuir a garantizar el abastecimiento en el municipio encartado. 

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No es la primera vez que el agua potable se transporta en camiones hasta el Valle de Carranza. Foto de archivo: EITB

Euskaraz irakurri: Bizkaiko Aldundiak zisterna kamioiak eramango ditu bihartik aurrera Karrantzara, ur hornidura bermatzeko
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EITB

Última actualización

A petición del Ayuntamiento del Valle de Carranza (Bizkaia), la Diputación Foral de Bizkaia comenzará, a partir del 3 de agosto, a transportar agua potable en camiones cisterna para garantizar el suministro de agua en la localidad encartada. La falta de precipitaciones en las últimas semanas ha generado un descenso de las reservas hídricas disponibles, por lo que el consistorio solicitó la ayuda. 

Según ha informado este domingo la Diputación en una nota, se transportarán 250 metros cúbicos de agua al día, de lunes a viernes. La medida extraordinaria estará vigente durante un mes, aunque podrá prorrogarse si la situación lo requiere.

El agua se transportará mediante camiones cisterna desde las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia hasta los depósitos municipales del valle. El depósito de San Esteban será el punto principal de recepción del suministro y, cuando las necesidades del sistema lo requieran, también se abastecerá el depósito de Ubal. Será el Ayuntamiento del Valle de Carranza quien determine, en cada momento, el destino del agua en función del estado de las reservas y de las necesidades del abastecimiento municipal.

El verano está siendo seco en Euskadi y, aunque los niveles de los embalses eran altos debido a las lluvias de primavera, varios municipios de Busturialdea y Lea-Artibai (Bizkaia) y Zuia (Álava), han recomendado limitar el consumo de agua.

Las Encartaciones Diputación Foral de Bizkaia Sequía Bizkaia Sociedad

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