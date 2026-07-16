Zuia levanta las restricciones al consumo de agua

El Ayuntamiento de Zuia (Álava) ha levantado este jueves las restricciones del abastecimiento de agua al constatar que la evolución del suministro durante los últimos días ha sido favorable. La medida pone fin así a las limitaciones aplicadas para garantizar el servicio.

Pese a ello, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener un consumo responsable del agua. Según ha advertido, la continuidad de la situación actual dependerá de la implicación de todos los vecinos.

Asimismo, ha señalado que, si el consumo volviera a aumentar de forma significativa, podrían reactivarse las restricciones para asegurar el abastecimiento.