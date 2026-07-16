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Cinco detenidos en Navarra en una trama de manipulación de permisos de residencia

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que manipulaba la obtención de permisos de residencia y trabajo a cambio de una contraprestación económica. Se les acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la Administración Pública y de favorecimiento de la inmigración irregular.
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Oficina Única de Extranjería de Navarra. Foto: Gobierno de España.
Euskaraz irakurri: Bost lagun atxilotu dituzte Nafarroan bizileku-baimenak manipulatzeko sare bateko kide direlakoan
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Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha desarticulado en Navarra una organización criminal a la que se acusa de adulterar la obtención de permisos de residencia y trabajo a extranjeros a cambio de dinero.

En la operación han sido detenidas cinco personas por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la Administración Pública y de favorecimiento de la inmigración irregular, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

La investigación se activó hace un año, cuando se detectó la existencia de una trama que captaba a ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de origen magrebí y asiático, en una situación administrativa precaria, con el objetivo de regularizar su situación en el país a cambio de una contraprestación económica.

Los acusados facilitaban la tramitación de los expedientes de forma fraudulenta, sorteando el procedimiento administrativo establecido por ley y omitiendo la falta de requisitos.

Los investigadores de la trama consiguieron documentar las reuniones que mantenían los implicados en bares, coches o lugares de culto, permitiendo así llevar a cabo cuatro registros en domicilios de las localidades navarras de Tiebas y Pamplona, y un quinto en la Oficina Única de Extranjería de Navarra, lugar de trabajo de una de las personas integrantes, donde se incautó material informático y diversa documentación de interés para la investigación.

Una vez puestos a disposición judicial, la autoridad ha ordenado el ingreso en prisión preventiva para cuatro de los cinco implicados, dos de ellos con posibilidad de evitarla a través del pago de una fianza de 5000 euros, mientras el quinto sospechoso ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares.

Migración Navarra Delitos Sociedad

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