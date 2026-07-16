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Pérez Iglesias: “Más de un millón de personas se van a desplazar a la franja en la que se producirá el eclipse, y eso hay que prevenirlo”

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Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación.
Euskaraz irakurri: Perez Iglesias: “Milioi bat pertsona baino gehiago mugituko dira eklipsea ikusiko den inguruetara, eta hori aurreikusi egin behar da”
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EITB

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El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha participado en el programa Boulevard de Radio Euskadi y, entre otras cuestiones, ha hablado sobre el impacto que tendrá el eclipse solar que el 12 de agosto se podrá ver en Euskal Herria. Pérez Iglesias ha recomendado que la gente se desplace “andando o en transporte público” para poder verlo, ya que el impacto de los desplazamientos en el tráfico va a ser enorme. También ha advertido de la necesidad de seguir los consejos científicos para ver el eclipse, empezando por la necesidad de utilizar gafas homologadas.

Ciencia UPV-EHU Eclipses solares Gobierno Vasco Sociedad

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