Perez Iglesias: “Milioi bat pertsona baino gehiago mugituko dira eklipsea ikusiko den inguruetara, eta hori aurreikusi egin behar da”
Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da eta, besteak beste, abuztuaren 12an Euskal Herrian ikusi ahal izango den eguzki-eklipseaz mintzatu da. Sailburuak gomendatu du jendea “oinez edo garraio publikoan joatea eklipsea ikustera”, joan-etorriek trafikoan eragin oso handia izango dutelako. Halaber, eklipsea segurtasunez ikusteko aholku zientifikoei jarraitzeko beharra azpimarratu du, eta lehen neurri gisa homologatutako eklipse-betaurrekoak erabiltzea gomendatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Bost lagun atxilotu dituzte Nafarroan, bizileku-baimenak manipulatzeko sare bateko kide direlakoan
Guardia Zibilak desegindako ustezko erakunde kriminalak bizileku- eta lan-baimenak lortzeko prozesua manipulatzen zuen, diru-truk. Talde kriminaleko kide izatea, Administrazio Publikoaren aurka egitea eta immigrazio irregularra bultzatzea leporatzen zaie.
Nahigabea nagusi da Erronkarin herriko hiru bizilagun Ezka ibaian itota hil osteko egunean
Asteazken arratsaldean emakume bat eta horren bi seme adingabe hil ziren Ezka ibaian itota, eta hiru dolu-egun ezarri dituzte herrian.
Eutanasia legezko izango da Ipar Euskal Herrian ere, Frantziako Parlamentuak heriotza lagundua izateko eskubidea onartu du eta
Orain arte, 2016an onartutako Claeys-Leonetti legeak gaixotasun terminala eta bizi-pronostiko laburra zuten pertsonentzako sedazio sakon eta jarraitua ahalbidetzen zuen. Aurrez ere Asanblea Nazionalak hiru aldiz onartu zuen lege-proiektua, baina atzera bota izan du hori gehiengo kontserbadorea duen Senatuak. Hainbat aldaketa eta erreforma eginda, oraingo bozketa behin betikoa izan da.
Sutea izan da Monteagudon, ardo-upelak egiten dituen enpresa batean
Asteazken arratsaldean piztutako suteak ez du zauriturik eragin; bai, ordea, kalte handiak, garrek nabe bat suntsitu baitute. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute sutea inguruko larreetara ez hedatzeko; bitartean, sutea zerk eragin duen argitzeko ikerketa abiatu du Foruzaingoak.
Emakume bat eta haren bi seme adingabe itota hil dira Ezka ibaian, Erronkarin
Gaur arratsaldean izan da ezbeharra, presa baten alboan bainurako egokituta dagoen leku batean. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du, gertatutakoa argitzeko.
Lehertu da festa Baionan: Leon Erregeak bost eguneko jaia piztu du!
Jaia ofizialki lehertu da Baionan, gaur arratsaldeko 17:00etan, herriko etxeko plazan bildutako milaka pertsonaen oihuekin batera. Gakoak Marie Darrieussecq idazleak, Maya Lauqué telebista-aurkezleak eta Jean-Claude Tellechea sukaldariak jaurti dituzte, Pantxoa eta Peio abeslarien musika lagun dutela.
Bilboko Udalak metro karratuko 10 euroko zerga ezarriko du hutsik dauden etxebizitzen gainean
Udalak 2027tik aurrera ezarriko du neurria, eta ordenantza bat izapidetuko du erabili gabe dauden 1.565 etxebizitza alokairu-merkatura bideratzeko.
Euskadiko ikerketak urte “bikaina” bizi izan du eta I+G+Bko 725 proiektu lagundu ditu, Osasun Sailaren arabera
Euskal osasun-sistemak 32 milioiko finantzaketa lehiakorra lortu zuen eta 725 ikerketa-proiektu bultzatu zituen. Profesionalen % 61 emakumeak dira.
"Elkarkidetza nagusitu da" aurtengo sanferminetan, "guztientzako festa berriro bihurtuta"
Amaitu berri diren 2026ko sanferminetako balantzean, Joseba Asiron Iruñeko alkateak azpimarratu du jaietan "giro ona, errespetua eta Udalak antolatutako ekitaldietan parte-hartze bikaina" izan direla nagusi.