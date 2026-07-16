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Bost lagun atxilotu dituzte Nafarroan, bizileku-baimenak manipulatzeko sare bateko kide direlakoan

Guardia Zibilak desegindako ustezko erakunde kriminalak bizileku- eta lan-baimenak lortzeko prozesua manipulatzen zuen, diru-truk. Talde kriminaleko kide izatea, Administrazio Publikoaren aurka egitea eta immigrazio irregularra bultzatzea leporatzen zaie.

atzerritzarren-bulegoa-oficina-extranjeria-nafarroa-navarra

Nafarroako Atzerritarren Bulegoa. Argazkia: Espainiako Gobernua.

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Agentziak | EITB

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Guardia Zibilak erakunde kriminal bat desegin du Nafarroan, atzerritarrei diru- truk bizileku- eta lan-baimenak faltsutzea egotzita.

Operazioan bost pertsona atxilotu dituzte talde kriminaleko kide izatea, Administrazio Publikoaren aurkako delituen egile izatea eta immigrazio irregularra bultzatzea egotzita, Guardia Zibilak prentsa-ohar batean jakinarazi duenez.

Duela urtebete abiatu zen ikerketa, batez ere jatorri magrebtarreko eta asiarrekoak ziren eta egoera administratibo prekarioan zeuden herritar atzerritarrak erakartzen zituen sare bat zegoela detektatu zenean; euren egoera erregularizatzen zuten, diruaren truke.

Akusatuek espedienteak iruzurrez izapidetzea errazten zuten, legez ezarritako administrazio-prozedura saihestuz eta eskizunak betetzen ez zituztela isilean gordez. 

Inplikatuak tabernetan, autoetan eta gurtza-lekuetan batzartzen ziren, eta bilerak dokumentatzea lortu zuten ikertzalieek. Hala, lau miaketa egin zituzten Tebas eta Iruñeko etxebizitza batzuetan, eta bosgarren bat Nafarroako Atzerritarren Bulego Bakarrean. Atxilotuetako baten lantokia zen bulegoa eta bertan material informatikoa eta ikerketarako interesgarriak ziren hainbat dokumentazio konfiskatu zituzten.

Epailearen aurretik pasa ondoren, bost inplikatuetatik lau behin-behineko espetxealdian sartzeko agindu du hark; horietako biri 5.000 bana euroko fidantza ordainduta espetxea saihesteko aukera eman die, eta bosgarren susmagarria behin-behinean aske dago, kautelazko neurriekin.

Migrazioa Nafarroa Delituak Gizartea

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