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Balenciaga Shipyardek etapa berri bati ekin dio bere lehen ontziaren gila jarrita, itxieraren mehatxua atzean utzi ondoren

Ekitaldiak Zumaiako ontziola historikoaren berpizkundea ordezkatzen du, hartzekodunen konkurtsoa gainditu ostean.

Instalaciones de Astilleros Balenciaga en Zumaia

Balenciaga ontziola, Zumaian. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Balenciaga Shipyardek ostegun honetan egingo du Zumaiako ontziola historikoaren berpizkundea sinbolizatuko duen ekitaldia, hartzekodunen konkurtsoa gainditu eta AD Ports emirerritar taldearen Safeen Drydocks enpresan integratu ondoren.

Ontzigintzan ekintza garrantzitsuenetakotzat jotzen den gila jartzeak ofizialki markatzen du itsasontzi baten kroskoaren mihiztatzearen hasiera eta eraikuntza formalki abiaraztea dakar. Kasu honetan, gainera, ekitaldia euskal ontzigintzaren sektorean tradizio handiena duen ontzioletako baten industria-aro berri baten hasiera da.

Inaugurazio-ekitaldia

Ekitaldian Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak, Nelson MacKie Safeen Drydocksen kontseilari ordezkariak eta Santiago Bardal Balenciaga Shipyarden zuzendariak hartuko dute parte, erakundeetako ordezkariekin, enpresa hornitzaileekin eta ontziolako langileekin batera.

Era berean, martxan dauden lehen proiektuen aurrerapena ezagutzeko ibilbide bat aurreikusita dago, instalazioetan zehar.

11,2 milioiko salmenta

Ontziolak porrota saihestea lortu zuen joan den urtearen amaieran, 11,2 milioi euroren truke Abu Dhabi Ports buru zuen partzuergo arabiarrari salduta. Operazio horrek amaiera eman zien langileek eta eskualdeak pairatu zituzten ziurgabetasun hilabeteei.

Jarduera urtarrilaren 12an hasi zen berriro, eta ordutik, zuzendaritza berriak ahaleginak egin ditu ekoizpena berrantolatzeko eta jada kontratatutako eskaerak gauzatzeko.

Etapa berria gutxienez bi ontzi zorroan zeudela hasi zen, eta horri esker, jarduera berehala suspertu zen eta ontziolaren industria-gaitasuna berreskuratzeko aukerak indartu ziren, AD Ports Groupen laguntzarekin.

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