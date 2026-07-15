Familia-gastuaren inkesta
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EAEko familien gastua % 7 hazi da, garraioan eta osasunean izandako hazkundearen ondorioz gehienbat

EUSTATen arabera, 2025ean EAEko familiek, batez beste, 38.800 euro gastatu zituzten, eta kopuru horretan etxebizitzak hartu zien gastuaren herena baino gehiago (% 34,5). 

(Foto de ARCHIVO) Viviendas en Bilbao EUROPA PRESS 08/8/2022

Etxebizitzak, Bilbon. Argazkia: Europa Press.

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EITB

Azken eguneratzea

EAEko familiek batez beste 38.835 euro gastatu zituzten 2025ean, aurreko urtean baino % 6,9 gehiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak ondu eta asteazken honetan argitaratutako familia-gastuaren inkestaren arabera.

Etxebizitzak (ura, elektrizitatea, gasa eta beste erregai batzuk barne) guztizkoaren % 34,5 hartu zuen 2025ean (13.410 euro familia bakoitzeko), elikadurara eta alkoholik gabeko edarietara bideratu zuten gastuaren % 15hotel, kafetegi eta jatetxetara gastuaren % 11,5, eta garraiora, % 10,8.

Hain zuzen ere, garraioak izan du hazkunderik handiena: EAEko etxe bakoitzak 4.196 euro gastatu zituen garraioan 2025ean, aurreko urtean baino % 29,1 gehiago. Gainera, etxe bakoitzak 1.521 euro bideratu zituen osasunera (% 18,4 gehiago) eta 654 euro hezkuntzara (% 15,2 gehiago).

Gutxien igo den taldeen artean honako hauek daude: infomazioa eta komunikazioak (+% 1,1), aisia eta ikuskizunak ( % 1,9) eta etxebizitza, gasturik handieneko taldea izan arren, gastu orokorrean duen pisua 1,3 puntu jaitsi baitzen. 

Lurraldeka, Gipuzkoako familiek izan zuten gasturik handiena: 40.917 euro eta % 11,3ko hazkundea; Bizkaian, 38.480 eurokoa (+% 4,8), eta Araban, 35.970 eurokoa (+% 5,7).

Zifra horiekin, pertsonako batez besteko gastua % 7,3 igo zen (16.642 euro), eta Espainiako batezbestekoa, berriz, 14.066 eurokoa izan zen (% 3,2 hazi zen).

Termino absolutuetan, EAEko etxeetako kontsumoko guztizko gastua 2025ean 37.010 milioi eurora iritsi zen, hau da, 2024an baino % 7,9 gehiago.

Eustat Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Araba Bizkaia Ekonomia

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