LAN OSASUNA
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Pello Igeregi, ELA: "Absentismoa Euskal Herrian % 0koa da; ez dago absentismorik"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Argazkia: ELA

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EITB

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Enpresek ezartzen dituzten lan baldintzek, prebentzio faltak eta osasun publikoaren ahultzeak langileen osasun egoera nabarmen okertu dutela salatu du ELA sindikatuak. Hego Euskal Herrian "absentismoa ehuneko zerokoa" dela esan du Pello Igeregi ELAren Lan Osasuneko arduradunak, eta langileak kriminalizatzea leporatu die Alderdi Popularrari eta Confebaski.

Ekonomia

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