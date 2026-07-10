Tubos Reunidoseko lan-egutegiak legezko prozedura jarraitu gabe aldatzen saiatzea salatu du ESK sindikatuak
Horren arabera, altzairutegian aritzen diren beharginek arratsaldez edota gauez bakarrik lan egin beharko lukete. ESK sindikatuak uste du neurri horrek eragin negatiboa izango lukeela kaltetutako langileen atsedenean zein osasunean.
Tubos Reunidoseko zuzendaritzak enpresako hainbat arlotako lan-egutegiak legezko prozedura jarraitu gabe aldatu nahi dituela salatu du ESK sindikatuak. Ildo horretatik, planteatutako aldaketak lan-baldintzen funtsezko aldaketa direla eta aurreikusitako legezko prozeduraren arabera izapidetu beharko liratekeela adierazi dute, enpresa hartzekodunen konkurtsoan dagoela gogora ekarrita.
Sindikatuak ohar batean azaldu duenez, altzairugintzako, ijezketako, akaberako, logistikako eta mantentze-lanetako lan-egutegiak aldatzeko proposamena helarazi die enpresak langileen ordezkariei. Neurri horrek hainbat alderdiri eragiten die, hala nola, txandei, atsedenaldiei, kontziliazioari edo lan-osasunari. Beraz, sindikatu horren ustez, neurri hori ezin da antolamendu-doikuntza soil gisa hartu.
Gainera, Tubos Reunidos hartzekodunen konkurtsoan dagoenez, ezaugarri horiek dituen edozein aldaketa kolektibo dagokion legezko prozeduraren bidez izapidetu behar da, beharrezko dokumentazioarekin, kontsulta-aldi batekin, konkurtsoko administratzailearen eta epailearen esku-hartzearekin eta alegatutako kausen justifikazioarekin, ESK sindikatuak azpimarratu duenez.
Ildo horretatik, dagokion prozedura horretara jo gabe irailaren 1etik aurrera aldaketak aplikatzeko asmoz enpresa-batzordearekin akordio bat lortzen saiatzea leporatu dio ESK sindikatuak zuzendaritzari. Bere ustez, hori "legezko bide arruntetik kanpoko bidezidorra izango litzateke, berriro ere oinarrizko lan-eskubideak arriskuan jartzen diren bitartean".
Era berean, kritikatu egin du enpresak ezarri nahi dituen aldaketa horiek justifikatzen saiatzea antolaketa-arazoak aipatuta; izan ere, bere ustez, aldaketa horiek lehenago egin zitezkeen legedian aurreikusitako mekanismoen bidez.
Horren arabera, altzairutegian aritzen diren beharginek arratsaldez edota gauez bakarrik lan egin beharko lukete. ESK sindikatuak uste du neurri horrek eragin negatiboa izango lukeela kaltetutako langileen atsedenean zein osasunean.
Bestalde, ukatu egin du aldaketa horiek onartzea enpresaren bideragarritasuna bermatzeko baldintza gisa aurkez daitekeenik, eta defendatu du lan-eskubideen babesa bateragarria dela Tubos Reunidosen enpleguaren eta etorkizun industrialaren defentsarekin.
Sindikatuak iragarri du gai hori konkurtsoko administratzaileari helaraziko diola uztailaren 14rako aurreikusita dagoen bileran. Egiteke dauden beste gai batzuk ere jorratuko dituzte bertan, hala nola norberaren aukerako egunak, osasuna zaintzeko zerbitzuaren kanporatzea eta langileen lan baldintzekin lotutako beste gai batzuk.
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