EUSKARA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aranburuk (LAB) "indarrak batzea" eta "neurri sakonagoak" eskatu ditu, ELAk euskararen inguruan egindako proposamenaren aurrean

Iragarkia
18:00 - 20:00
Garbiñe Aranburu, LAB sindikatuko koordinatzaile nagusia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Garbiñe Aranburu LAB sindikatuko koordinatzaile nagusiak txalotu egin du ELAren proposamena, eta adierazi du hobetzera datozen ekimen guztiak "ongietorriak" izango direla. Hala ere, ohartarazi du egungo negoziazio kolektiboak "euskara gehiago" behar duela eta, oldarraldi judizial eta politikoaren aurrean, "neurri sakonagoak" behar direla. 

27 hitzarmen sektorialen negoziazioan euskara bakarrik erabiliko duela iragarri du ELAk
Euskara Sindikatuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X