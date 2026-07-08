EAE-KO ZERBITZUAK
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Tabernak eta ile-apaindegiak dira Euskadiko zerbitzu ugarienak

EAEko Ekipamendu eta Zerbitzuen Inbentarioaren arabera, "Osasuna" taldea izan da azken urtean gehien hazi dena, 324 establezimendu gehiagorekin.

Terraza Donostian, artxiboko irudi batean. Argazkia. Efe.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eustat Euskal Estatistika Erakundeak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera, EAEko ekipamendu eta zerbitzuen guztizko kopurua 48 093 unitatekoa da 2025ean. Aztertutako ekipamendu eta zerbitzuen artean, Ostalaritza da establezimendu gehien dituen taldea, zehazki, 12 515, eta eskuragarri dauden ekipamendu guztien laurden bat baino gehiago biltzen ditu. Epigrafe honen buruan Tabernak eta kafetegiak (6.554 establezimendu) eta Jatetxeak (4.546) nabarmentzen dira. 

Modaren eta osagarrien taldea bigarrena da garrantziari dagokionez, eta 9.496 establezimendu ditu. Horien artean, erdia baino gehiago Ile-apainketa eta edertasuneko jarduerei dagozkie (5.502), eta horrek erakusten du norberaren zaintzako zerbitzuek jarduera-eremu horretan duten garrantzia, Eustaten arabera.

Bestalde, Elikagaien merkataritzan 6.206 establezimendu daude, eta epigrafe honen barruan Okindegiak eta gozotegiak (1.646) eta Jangaien dendak  (1.077) dira jarduerarik ohikoenak. "Horrek agerian uzten du herritarren eguneroko horniduran espezializatutako establezimenduen garrantzia", adierazi dute euskal estatistika institutuko arduradunek.

"Osasun" ekipamendu gehiago

Jarduera-talde guztien artean, Osasunak izan du bilakaerarik onena azken urtean. 5.246 ekipamendurekin. Izan ere, 324 establezimendu gehiago erregistratu ziren aurreko urtearen aldean, batez ere Kontsultategi medikoen (1.734) eta Hortz-kliniken (1.218) hazkundeak bultzatuta.

Hala ere, inbentarioan 311 establezimendu gutxiago erregistratu dira aurreko urtearen aldean, eta horrek % 0,6ko jaitsiera adierazten du.

Eustatek bildutako datuen arabera, ekipamenduen eta zerbitzuen banaketak lurralde historiko bakoitzaren pisu demografikoa islatzen du. Hala, Bizkaiak establezimendu guztien % 52,1 kontzentratu zuen, ondoren Gipuzkoak ( % 34,1) eta azkenik Arabak ( % 13,8).

Termino erlatibotan, dentsitatea 216,81 ekipamendura iritsi zen 10.000 biztanleko Euskadin: 196,67 Araban, 216,94 Bizkaian eta 225,99 Gipuzkoan. Testuinguru horretan, Gipuzkoak izan zuen ekipamendu-dentsitaterik handiena, eta Bizkaiak, berriz, establezimendu-bolumen handiena jarduera-talde gehienetan. Arabak banaketa orekatuagoa izan zuen ekipamendu-tipologien artean.

Ekipamendu eta zerbitzuen inbentarioa

Guztira: 48.093

  • Araba: 6.641     
  • Bizkaia 25.072 
  • Gipuzkoa 16.380
Ekipamendu gehien dituzten taldeak
 
Kafetegiak eta tabernak: 6.554
  • Araba: 969
  • Bizkaia 3.858
  • Gipuzkoa 1.727

Ile-apainketa eta edertasuna: 5.502

  • Araba: 711
  • Bizkaia: 2.946
  • Gipuzkoa: 1.845

Jatetxeak: 4.546

  • Araba: 625
  • Bizkaia: 2.155
  • Gipuzkoa: 1.766

Arropa eta osagarri dendak: 2.474

  • Araba: 299
  • Bizkaia: 1.255
  • Gipuzkoa: 920

Tailer mekanikoak: 1.982

  • Araba: 316
  • Bizkaia: 990
  • Gipuzkoa: 676

Mediku-kontsultategiak: 1.734

  • Araba: 177
  • Bizkaia: 1.039
  • Gipuzkoa: 518
Eustat Tabernak Ekonomia

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