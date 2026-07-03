GARRAIO PUBLIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Renferen aldiriko trenak Hendaiara iritsiko dira urrian

Brinkola-Irun lineako trenak Hendaiara iristea ahalbidetuko duen akordioa sinatu berri dute Espainiako Garraio Ministerioak eta SNCF Frantziako tren konpainiak, Parisen. 

estación Irun renfe cercanías
Renferen Irungo geltokia. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Datorren urritik aurrera, Brinkolatik ateratzen den Renferen aldiriko trenak ez du bere bidea Irunen amaituko eta Hendaiaraino iritsiko da, Jose Antonio Santano Espainiako Garraio ministroak eta SNCF Frantziako tren konpainiak Parisen sinatu berri dute akordioaren arabera. 

Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarri Ministerioak ostiral honetan zabaldutako informazioaren arabera, iberiar zabalerako trenbidea ez kentzeko konpromisoa hartu du Frantziak, erabil ez arren, eta horrek ahalbidetuko du zerbitzua Hendaiaraino luzatzea. 

Gaur-gaurkoz, Topoak (Euskotrenen Lasarte-Hendaia linea) geltokia du Hendaian, Gipuzkoa eta Lapurdi lotuz. Urritik aurrera, hori zabaldu egingo da eta posible izango da Renferen aldiriko trena hartuta Hendaiara joatea. 

Renfe Garraio publikoa Irun Hendaia Gipuzkoa Lapurdi Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X