Renferen aldiriko trenak Hendaiara iritsiko dira urrian
Brinkola-Irun lineako trenak Hendaiara iristea ahalbidetuko duen akordioa sinatu berri dute Espainiako Garraio Ministerioak eta SNCF Frantziako tren konpainiak, Parisen.
Datorren urritik aurrera, Brinkolatik ateratzen den Renferen aldiriko trenak ez du bere bidea Irunen amaituko eta Hendaiaraino iritsiko da, Jose Antonio Santano Espainiako Garraio ministroak eta SNCF Frantziako tren konpainiak Parisen sinatu berri dute akordioaren arabera.
Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarri Ministerioak ostiral honetan zabaldutako informazioaren arabera, iberiar zabalerako trenbidea ez kentzeko konpromisoa hartu du Frantziak, erabil ez arren, eta horrek ahalbidetuko du zerbitzua Hendaiaraino luzatzea.
Gaur-gaurkoz, Topoak (Euskotrenen Lasarte-Hendaia linea) geltokia du Hendaian, Gipuzkoa eta Lapurdi lotuz. Urritik aurrera, hori zabaldu egingo da eta posible izango da Renferen aldiriko trena hartuta Hendaiara joatea.
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