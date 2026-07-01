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Uztailaren 7an sartuko da indarrean Tubacexen lan-erregulazioa, langile-batzordearekin akordiorik lortu gabe

Aldi baterako lan-erregulazioak 430 langileri eragingo die. ELA sindikatuak iragarri du helegitea prestatzen hasiko dela, eta LAB egoera aztertzen ari da bere zerbitzu juridikoekin.

Tubacex economía Álava ERE ERTE

Tubacex. Argazkia: EITB.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubacexek 8 hilabeteko Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea indarrean jarriko du Arabako bi lantegietan uztailaren 7tik aurrera, kontsulta-aldia akordiorik gabe amaitu ondoren. Neurri honek  430 langileri eragingo die enpresaren bi lantegietan: Tubos Inoxidables (Laudio) eta Aceralava (Amurrio). ELA eta LAB sindikatuak lan-erregularizazioari emango dioten erantzuna prestatzen ari dira.

Gaur, asteazkena, egin da neurriaren inguruan eztabaidatzeko azken bilera. Tubacexeko zuzendaritzak Ekialde Hurbileko egoerari eta Ormuzeko itsasartearen itxierak eragindako hodien salmenten jaitsierari egozten die espediente honen beharra.

ELA sindikatuak joan den ekainaren 26an adierazi zuenez, Tubacex ez da gai izan aldi baterako lan-erregulazioaren "arrazoiak modu argian egiaztatzeko". Gaur iritzi horri eusi dio: defendatu du eskaeren beherakadaren eta sektorearen egoera orokorraren kontakizuna ez dela "modu frogagarrian sostengatzen" eta "onartezina" dela aldi baterako lan-erregulazioa aplikatu nahi izatea "2025ean dibidendutan 6 milioi banatu ondoren".

Horrez gainera, jakinarazi du bileran akordiorik ez dela lortu eta zuzendaritzak ez duela kontsulta-aldia luzatu nahi izan.

Bestalde, LAB sindikatuko ordezkariak egoera aztertzen ari dira, zerbitzu juridikoekin batera, zer pauso emango dituzten erabakitzeko.

Aldi baterako lan-erregulazioa 2027ko otsailaren 28ra arte dago aurreikusita. Gehienez % 70eko lanaldi-murrizketa aurreikusten du, hau da, 95 egun inguru langileko, nahiz eta aplikazioa aldatu egingo den enpresaren arloen arabera.

Jose Antonio Jainagak eta Tubacex enpresak interesa agertu dute Tubos Reunidosen eskaintza egiteko
Amurrio Laudio Araba Ekonomia

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