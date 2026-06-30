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EHUk plaza kopurua handituko du, berdintasun printzipioa bermatzeko eta ebazpen judizialak betetzeko

Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak iragarri du Eusko Jaurlaritzak baimena emango duela plaza kopurua handitzeko, Euskara azterketan ateratako zeroen inguruan epaileek hartutako erabakiak gainerako ikasleei kalterik eragin ez diezaien.

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18:00 - 20:00
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18:00 - 20:00
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Duela  min.

Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxerramon Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi duenez, euskara azterketa errekurritu zuten ikasleen alde hartutako kautelazko neurriak buruhaustea dakarkio Unibertsitateari. "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den formula baten bila gabiltza", adierazi du.

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