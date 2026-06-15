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USaPeko euskarazko azterketan 0 bat atera duten ikasleek protesta egin dute Bilbon

Protesta EHU euskara azterketa
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka ikasle ez daude konforme USaPeko euskarazko azterketan lortutako emaitzarekin eta, irakasleekin batera, egoerari irtenbidea emateko eskatu dute gaur Bilboko Ingenieritza Fakultate kanpoan.

Euskara EHU Bilbo Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pedrosak iragarri du beroari aurre egiteko hainbat neurri ezarriko dituztela lau ikastetxetan, pilotu gisa

Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak iragarri du ikastetxeak muturreko bero-boladetara egokitzeko plan bat jarriko dutela martxan. Proiektua uda honetan abian jartzea aurreikusten da, Euskal Autonomia Erkidegoko lau ikastetxetan, proba pilotu gisa, familien protestei erantzunez. Izan ere, Bilboko hainbat ikasgelatan 35 graduko tenperaturak erregistratu dira eta ikasle batzuek bero-kolpeak izan dituzte.

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