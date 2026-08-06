Emakumeen aurkako indarkeria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2.200 bat emakumeri eraso die gizon bikotekideak edo bikotekide ohiak, Euskadin, 2026ko lehen seihilekoan

Emakunderen arabera, % 7 igo da 2025aren aldean. Familia barruko indarkeriaren biktimen kopurua % 20 hazi da Araban, eta erasoa jasan duten biktimen kopurua % 10 igo da Gipuzkoan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadin, 2026ko lehen sei hilabeteetan, 2.187 emakumek salatu dute gizon bikotekideak edo bikotekide ohiak egindako indarkeriaren biktima izan zirela; iazko epe berarekin alderatuta % 7 igo da, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak bildutako datuen arabera.

Lurraldeka, hazkunderik nabarmenena (+%10) Gipuzkoan izan da, ekainera arte 398 biktima izan baitira; iaz, urtarriletik ekainera, 362 izan ziren. Bizkaian % 7,2ko igoera izan da , 1.102 biktima izan baitziren; iaz, 1.028.

Araban, berriz, igoera txikiagoa izan da (+% 5), eta 687 emakumek salatu dute bikotekidea edo bikotekide ohi gizonezkoa (2025ean, 654 emakume izan ziren).

Zenbat emakumek jasan zuten familia barruko indarkeria?

Bestalde, familia barruko indarkeria jasan duten emakume kopurua % 12,5 igo da (619 emakume, 2025eko epe berean 550 emakume izan ziren).

Igoera handiena Araban izan da (+% 20), 102 eraso izan baitira, hau da, aurreko urtean baino 17 gehiago. Gipuzkoan, 185 emakumeri egin zien eraso familia inguruko gizonen batek (+% 1,6). Bizkaian % 17,3 igo da: 283 emakume izan ziren, 2025ean, eta 332, aurten.

Gainera, 363 emakumek salaketa jarri dute aurten sexu-askatasunaren aurkako delituren baten biktima izan direlako, hau da, 2025eko lehen sei hilabeteetan baino % 3,7 gutxiago.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Delituak Emakunde Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X