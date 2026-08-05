Donostiako Udalak eraso sexisten aurkako Aste Nagusirako kanpaina aktibatu du: puntu morea Boulevardean egongo da
Ane Oyarbide Berdintasun zinegotziak adierazi duenez, "elkarbizitza, errespetu eta askatasun gunea izan behar du Aste Nagusiak, pertsona guztientzat".
Donostiako Udalak eraso sexistei aurre egiteko prebentzio eta arreta dispositiboa aktibatu du Aste Nagusirako, larunbat honetatik abuztuaren 15era. Boulevardeko gune moreak informazioa, sentsibilizazioa eta arreta espezializatua eskainiko ditu.
Ane Oyarbide Berdintasun zinegotziak kanpainaren aurkezpenean azaldu duenez, Udalak urte osoan dihardu "indarkeria matxistak prebenitzeko, herritarrak sentsibilizatzeko eta dauden arreta-baliabideak pertsonen eskura jartzeko".
Kanpainaren baliabide nagusia informazioa eta arreta jasotzeko gune finkoa izango da, Boulevardeko kioskoko puntu morean. Egunero egongo da zabalik 11:00etatik 15:00etara eta 20:00etatik 04:00etara.
Gune horretan, "eraso sexisten eta sexualen prebentzioari buruzko informazioa emango da, eta arreta eta laguntza espezializatuko baliabideak eskainiko zaizkie behar dutenei, baita dibulgazio-materiala ere, hainbat hizkuntzatan".
Zinegotziak nabarmendu duenez, "elkarbizitza, errespetu eta askatasun gunea izan behar du Aste Nagusiak, pertsona guztientzat”. “Prebentzio eta arreta baliabideak handitzen jarraituko du Udalak; jende guztiak festak seguru eta beldurrik gabe gozatzea nahi dugu eta”, gehitu du.
Oyarbidek azpimarratu duenez, "indarkeria sexistaren prebentzioa erantzukizun kolektiboa da". Gainera, adierazi duenez, kanpainaren helburua da "eraso sexistei aurre egiteko prebentzio mezuak zabaltzea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta indarkeria matxistaren edozein adierazpen gaitzesteko jarrera aktiboa sustatzea" eta "herritarrek indarkeria-egoeren aurrean erantzuteko duten gaitasuna indartzea, jai-guneetan errespetuaren, baimenaren eta erantzukidetasunaren kultura sustatuz".
Horretarako, Aste Nagusian informazio-materialak banatuko dira, indarkeria-egoerak prebenitzeko, jokabideak identifikatzeko eta udal-baliabideen gaineko argibideekin. Era berean, kanpainak "edozein indarkeria sexistaren aurrean jardutearen garrantzia" mahai gainean jartzen du, "biktimari lagundu, laguntza eskatu eta eskura dauden baliabide espezializatuak aktibatu", esan du Oyarbidek.
Zure interesekoa izan daiteke
Uharteko parrokoak barkamena eskatu eta sareak utzi ditu
Ohar baten bidez argitu duenez, Iruñeko eta Tuterako elizbarrutia ez dago ados Javier Aizpunek zabaldutako mezuekin, eta aita santuaren hitzak aipatuta, "giza duintasunak pasaporterik ez" duela esan du.
Zuzenean: Abordatze Pirata
Donostiako Piraten esku izaten da hiriaren abordaia, Gipuzkoako hiriburuko kaitik irten eta Kontxako hondartzan lehorreratuz. Ekitaldiaren emanaldia 16:25ean hasiko da.
Zuzenean: Artillerok hasiera emango dio 2026ko Donostiako Aste Nagusiari
Kanoikadak Donostiako Aste Nagusiari hasiera emango dio. "Artillero 2026", zuzenean 18:00etatik aurrera.
Trumpek presioa egin dio Irani; Teheran eta Oman, ordea, Ormuzko itsasartea irekitzeko negoziatzen ari dira
Iranek ziurtatu duenez, Omanekin itsas pasabide estrategikoan nabigazio mekanismo berri bat ezartzeko elkarrizketak modu positiboan ari dira aurrera egiten. AEBk berriro irekitzea eskatu du, eta Donald Trumpek mehatxu egin du akordorik lortu ezean Teheranen aurka eraso egingo duela.
Bi ibilgailuren arteko talkak auto-ilarak sortu ditu Galdakaon AP-8 autobidean, Donostiarako noranzkoan
Ibilgailuetako bat errepidetik atera da, eta bestea bidean iraulita geratu da. Istripuaren ondorioz, bi errei itxita egon dira.
Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatu dute, karabela portugesak agertu direlako
Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatu dute, eta Getarian eta Zarautzen ere ale handiak iritsi direla ohartarazi dute. Saturraranen, Mutrikun, bainuzale bat anbulantizan eraman dute, karabela portugesek ziztatu egin dutelako.
Gasteizko jaietako egun handia heldu da, eta programazioaren zati handi bat kolokan dago teknikarien greba dela eta
Blusen eta nesken kuadrillek lore eskaintza egin diote Andre Maria Zuriari eta haren aldeko aurreskua dantzatuko dute. Ikuskizunetako teknikarien grebak La pasión infinita lanaren funtzioa bertan behera uztera behartu du dagoeneko, eta programaren beste ekitaldi batzuk loka jarri ditu.
69 urteko motozale bat hil da Gaubean, auto baten aurka talka eginda
Istripuaren ondoren, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute zauri larriekin, eta han hil da ordu batzuk geroago.
Martxoaren 3ko sarraskia gogoan, Zeledonek hasiera eman die Ama Zuriaren jaiei
Baskoniaren ordezkariek suziria piztu eta Zeledon jaitsita, festa lehertu da Gasteizen, Andra Maria Zuriaren plaza gainezka zegoela.