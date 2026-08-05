Donostiako Aste Nagusia
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Donostiako Udalak eraso sexisten aurkako Aste Nagusirako kanpaina aktibatu du: puntu morea Boulevardean egongo da

Ane Oyarbide Berdintasun zinegotziak adierazi duenez, "elkarbizitza, errespetu eta askatasun gunea izan behar du Aste Nagusiak, pertsona guztientzat".

Ane Oyarbide, Aste Nagusiko erasoen kontrako kanpainaren aurkezpenean

Ane Oyarbide Berdintasun zinegotziak aurkeztu du kanpaina. Irudia: EITB

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Agentziak | EITB

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Donostiako Udalak eraso sexistei aurre egiteko prebentzio eta arreta dispositiboa aktibatu du Aste Nagusirako, larunbat honetatik abuztuaren 15era. Boulevardeko gune moreak informazioa, sentsibilizazioa eta arreta espezializatua eskainiko ditu.

Ane Oyarbide Berdintasun zinegotziak kanpainaren aurkezpenean azaldu duenez, Udalak urte osoan dihardu "indarkeria matxistak prebenitzeko, herritarrak sentsibilizatzeko eta dauden arreta-baliabideak pertsonen eskura jartzeko".

Kanpainaren baliabide nagusia informazioa eta arreta jasotzeko gune finkoa izango da, Boulevardeko kioskoko puntu morean. Egunero egongo da zabalik 11:00etatik 15:00etara eta 20:00etatik 04:00etara.

Gune horretan, "eraso sexisten eta sexualen prebentzioari buruzko informazioa emango da, eta arreta eta laguntza espezializatuko baliabideak eskainiko zaizkie behar dutenei, baita dibulgazio-materiala ere, hainbat hizkuntzatan".

Zinegotziak nabarmendu duenez, "elkarbizitza, errespetu eta askatasun gunea izan behar du Aste Nagusiak, pertsona guztientzat”. “Prebentzio eta arreta baliabideak handitzen jarraituko du Udalak; jende guztiak festak seguru eta beldurrik gabe gozatzea nahi dugu eta”, gehitu du.

Oyarbidek azpimarratu duenez, "indarkeria sexistaren prebentzioa erantzukizun kolektiboa da". Gainera, adierazi duenez, kanpainaren helburua da "eraso sexistei aurre egiteko prebentzio mezuak zabaltzea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta indarkeria matxistaren edozein adierazpen gaitzesteko jarrera aktiboa sustatzea" eta "herritarrek indarkeria-egoeren aurrean erantzuteko duten gaitasuna indartzea, jai-guneetan errespetuaren, baimenaren eta erantzukidetasunaren kultura sustatuz".

Horretarako, Aste Nagusian informazio-materialak banatuko dira, indarkeria-egoerak prebenitzeko, jokabideak identifikatzeko eta udal-baliabideen gaineko argibideekin. Era berean, kanpainak "edozein indarkeria sexistaren aurrean jardutearen garrantzia" mahai gainean jartzen du, "biktimari lagundu, laguntza eskatu eta eskura dauden baliabide espezializatuak aktibatu", esan du Oyarbidek.

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